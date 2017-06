Kontsernisisesed laenud ei tohi maksustamise vältimiseks ületada 48 kuud

Kuna valitsus otsustas panditulumaksu mitte kehtestada, on muudatuse näol tegu selle asendusskeemiga, mille eesmärk on jätkuvalt vältida kasumi maksuvabalt väljaviimist.

Muudatusettepaneku seletus ütleb, et tegemist on maksudest kõrvalehoidumise sättega, mis täpsustab, et maksu-ja tolliamet võib maksustada tulumaksuga aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenu, kui tehingu asjaolud viitavad, et oma olemuselt on tegemist varjatud kasumieraldisega.

Kolmapäeval teisele lugemisele tulev eelnõu ütleb muudatuse heakskiitmisel, et 48 kuu möödumisel peab maksumaksja olema valmis tõendama maksuhaldurile, et laenu puhul ei ole tegemist varjatud kasumieraldisega.

Laenu käsitletakse varjatud kasumieraldisena, kui seda ei kavatseta tagasi maksta või ei ole tõendatud võime seda teha.

Kuna tegu on kehtiva varjatud kasumieraldiste korra täpsustusega, ei jää selle muudatuse mõju alt välja ükski laen, mis juba praegu kehtiva seaduse alusel on pigem kasumieraldis kui laen.

Antud sätte rakendamiseks koostab rahandusministeerium koostöös maksuameti ning turuosalistega juhendi.

Maksupakett on ühes teiste muudatustega riigikogus teisel lugemisel kolmapäeval. Opositsiooniline Reformierakond lubas istungit mitte venitada, kuid päevakorra pikkus tõotab pikka istungit.