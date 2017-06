Evestus: Keskerakonnaga pole kokkuleppe sõlmimiseks läbirääkimisi peetud

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles Keskerakonna endise juhi Edgar Savisaare ning mitme poliitiku ja ettevõtja kohtuprotsessi kommenteerides, et paari protsessis osalejaga on peetud läbirääkimisi kokkuleppe sõlmimiseks, kuid Keskerakonnaga sellest kõneldud pole.

Kohtuprotsess Savisaare ning tema kaaskohtualuste üle jätkus teisipäeval kohtueksperdi kuulamisega. Savisaare kaitsjad esitasid ekspertkomisjoni esimehele Marika Välile ohtralt küsimusi ning kui küsimustevoor jõudis prokurörini, palus endine erakonnajuht pärast teist küsimust puhkepausi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärast vaheaega teatas Savisaare kaitsja, et kohtualune soovib nüüd magada. Selle tõestuseks jäi Savisaar kohtusaalis ka tukkuma.

Riigiprokurör Evestus ütles, et raske on nimetada seda venitamistaktikaks, kui on teada, et süüdistatava soov, mida kaitsja ilmselt ka väga selgelt esindab, on pääseda sellest kohtumenetlusest just oma tervisliku seisundi tõttu. Seetõttu ei tuleks tema hinnangul päeva kulgemise üle imestada.

"Küsimusele, kas keegi osaspooltest on tahtnud rääkida ka kokkuleppe sõlmimisest, vastas Evestus, et praegu on olnud läbirääkimised selles osas konkreetselt paari protsessi osalisega."

Küsimusele, kas keegi osaspooltest on tahtnud rääkida ka kokkuleppe sõlmimisest, vastas Evestus, et praegu on olnud läbirääkimised selles osas konkreetselt paari protsessi osalisega.

"Aga neid läbirääkimisi, nii nagu eile meediasse jõudis, ei ole praegu kindlasti olnud Keskerakonnaga," märkis ta.

Seda, kes on kokkuleppe osas läbi rääkida tahtnud, ei soovinud riigiprokurör veel avaldada.

"Ma jätaksin selle avaldamise avakõne järgselt, ma olen kannatamatult juba teist päeva oodanud seda, et avakõnes tutvustada lisaks süüdistusele ja tõenditele seda, millisena see protsess edasi läheb ja missuguse prognoosi ma sellele annan, kus ma tooksin selgelt välja ka oma võimalikud alternatiivlahendused paari süüdistatava jaoks, kes on kohtusaalis. Kuna need kokkulepped ei ole veel avalikult kohtusaalis välja käidud, siis ma ei saa neid ka nimetada, kuna nad pole kusagil kinnitust leidnud," sõnas ta.

Evestuse sõnul kulub kolmapäev osaliselt Edgar Savisaarele süüdistuse toonud suures ulatuses rahapesu episoodile, mis on seotud mitme välisriigiga. Kaitsja on avaldanud soovi vabaneda esimese astme kuriteona käsitletavast rahapesumenetlusest mõistliku menetlusaja möödumise tõttu.

"Homne päev kulub sellele, et pooled esitavad oma argumente selle kohta, kuidas nad aru saavad sellest, mis see mõistlik menetlusaeg on ja kuidas see seda menetlust puudutab," selgitas Evestus.

Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas ütles esmaspäeval "Aktuaalsele kaamerale", et võimalusel soovib erakond oma süüasja lahendamist kokkuleppemenetluses.