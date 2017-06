Tõniste teavitas enne ministriks saamist arestitud kinnistutest Seedrit

Värske rahandusminister Toomas Tõniste kinnitas, et rääkis enne ministrikoha vastuvõtmist Isamaa ja Res Publica Liidu esimehele Helir-Valdor Seedrile oma kahest arestitud kinnistust, mis on seotud PRIA raha väidetava väärkasutamisega.

Varem Toomas Tõniste naisevennale Erik Nigolale kuulunud kinnistud Tõrvas ja Värskas läksid Tõniste omadusse võla katteks, misjärel Tõniste rentis need Nigolale tagasi, et too need korda teeks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need majad tehti korda ja mina olen aidanud oma nii-öelda sugulasel need majad korda teha," sõnas Tõniste.

PRIA raha toel rajas Nigola ühele kinnistule kohviku ja äriruumid ning teisele külalistemaja. Nüüd on Nigola suhtes algatatud uurimine PRIAlt saadud poole miljoni euro väärkasutamise osas ning mõlemad kinnistud on arestitud.

Enne ministrikoha vastuvõtmist informeeris Tõniste olukorrast ka oma erakonna esimeest Helir-Valdor Seederit.

"Teavitasin, et mu kaks kinnistut, mis kuuluvad minu ettevõttele, on arestitud ja et minu sugulane on kahtlustatav," sõnas Tõniste.

Seda kinnitas ka Seeder. "Jah, Toomas Tõniste informeeris mind, et tema firma omanduses oleva kinnistuga, millel on rendileping, käib uurimine, kus ta ei ole süüdistatav ega kahtlustatav, aga ta on seotud ja kaasatud kolmanda osapoolena ja on tunnistaja selles protsessis. Nii palju olin ma sellest teadlik ja niipalju Toomas Tõniste mind ka eelnevalt informeeris," lausus ta.

Seeder ei pea algatatud uurimist takistuseks, miks Tõnistest ei võiks saada rahandusminister, sest ta ei ole kahtlustatav ega süüdistatav ning on kinnitanud oma südametunnistuse puhtust.

Ka Tõniste märkis, et ei näe mingit huvide konflikti.

"Sest nagu ütlesin, antud asjas ei ole mind kahtlustatud milleski ja PRIA on jälginud, et seal ehitus oleks kõik korrektselt tehtud ja mul ei ole ka täna infot, et PRIA-l seal mingeid etteheiteid oleks," sõnas ta.

Kriminaalasja algatamine oli Tõniste sõnul talle suur üllatus. "Eks see selgub siis, kui see lõplik süüdistus jaotatakse asjaomastele," vastas ta küsimusele, miks kriminaalasi algatati.