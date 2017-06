Sõerd: ühisdeklaratsiooni taastamisest on asi kaugel

Rahanduskomisjoni teisipäevasel istungil otsustati teha eelnõus muudatused, mille kohaselt tekib täiendav maksuvaba tulu mahaarvamise õigus juhul, kui abikaasad ei saa maksustamisperioodil tulu kokku üle 50 400 euro.

Samuti laiendati õigust maha arvata abikaasa maksuvaba tulu abikaasadele, kui üks abikaasa on resident ja teine mitteresident.

Aivar Sõerd märkis, et niinimetatud tulumaksumuudatuste kobareelnõu läks komisjonist teisele lugemisele koalitsiooni häältega.

"Ühisdeklaratsiooni osas sai täna veelgi selgemaks, et tegelikult ühisdeklaratsiooni taastamist ei tule. Ühisdeklaratsioonist on asi kaugel, vaid väike mööndus tuleb ehk maksuvaba tulu osalise ülekandmise õigus 180 euro ulatuses kuuarvestuses. Seega mitte 500 eurot nagu ühisdeklaratsioonis peaks olema, aga 180," tõi ta välja.

""Põhjus, mis koalitsioon ühiseid tuludeklaratsioone taastada ei soovi, on nende liiga suur kulu riigieelarvele," usub Sõerd."

Sõerd lisas, et ka see 180 eurot ei ole sellisel kujul nagu viimastel päevadel koalitsioon välja kuulutas, vaid piirangutega.

"180 euro maksuvaba tulu ülekandmise õigus on tingimusel, et abikaasade tulu kokku ei ületa 50 400 eurot aastas ehk siis ühe abikaasa kohta mitte rohkem kui 2100 eurot kuus. Sealjuures maha arvata on õigus abikaasa täiendavast maksuvabast tulust (180 eurot ehk 2160 eurot aastas) vaid see osa, mida abikaasa pole ise maha arvanud," selgitas ta.

Komisjoniliikme sõnul kinnitas asjaolu, et ühisdeklaratsiooni ei taastata, ka ministeeriumi esindajalt kuuldu, et nüüdse üldise põhimõtte kohaselt ei saa abikaasade ühise tuludeklaratsiooni esitamisel tekkida parem olukord kui üksikult deklareerides.

"Ühisdeklaratsiooni puhul aga teatavasti just ühiselt tulude deklareerimine on abikaasadele kasulikum," märkis Sõerd. "Olgu siinkohal veel öeldud, et tulumaksuseaduses pole ka enam sellist mõistet nagu ühine tuludeklaratsioon".

Ta lisas, et kui tulumaksuseaduses on mahaarvamistel ka muud piirangud, näiteks eluasemelaenude intresside puhul 300 eurot aastas, siis ühisdeklaratsioonis saavad abikaasad need liita ehk ühise tuludeklaratsiooni kohta kokku 600 eurot. Nüüd aga enam piirsummasid abikaasad liita ei saa.

"Põhjus, mis koalitsioon ühiseid tuludeklaratsioone taastada ei soovi, on nende liiga suur kulu riigieelarvele," usub Sõerd. "Rahanduskomisjoni muudatusettepaneku mõju eelarvele on 3,4 miljonit eurot, ühisdeklaratsioonide taastamise mõju aga 12 miljonit eurot. Seega praegune väike mööndus annab väga väikese osas ühisdeklaratsiooni äravõtmisest tagasi".

Sõerdi sõnul võib tegelik ühisdeklaratsiooni taastamise mõju olla kuni 27 miljonit eurot, kuid rahandusministeerium pole vastavale päringule mitme nädala jooksul vastanud.