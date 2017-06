Põgenikeagentuur nimetas Euroopa Liidu rändekava pettumuseks

Juuni alguse seisuga oli 2015. aastal heaks kiidetud solidaarsusplaani alusel ümber paigutatud vähem kui 20 000 põgenikku 160 000st.

"See on olnud kontinendi tasandil pettumus," ütles UNHCRi juht Filippo Grandi Hispaanias Barcelonas. "Ainult käputäis riike Euroopas - Kreeka ja Itaalia, kes on ELi piiril, ning Saksamaa, Rootsi, Austria - on need, kes võtsid suurima vastutuse".

Grandi küsis, et kui Euroopa, rikaste riikide liit ei ole suuteline vastutust jagama, kuidas siis saame öelda ülejäänud maailmale, et nad põgenikke vastu võtaksid?

EL algatas rikkumismenetluse Poola, Tšehhi ja Ungari vastu

Euroopa Liit käivitas teisipäeval rikkumismenetluse Poola, Tšehhi ja Ungari vastu, sest riigid keeldusid vastu võtmast neile vastuolulise rändekava alusel ette nähtud põgenikke.

"Ütlen kahetsusega, et hoolimata meie korduvatest üleskutsetest pole Tšehhi, Ungari ja Poola veel astunud vajaminevaid samme," ütles rändevolinik Dimitris Avramopoulos.

"Sel põhjusel otsustas (Euroopa) Komisjon käivitada rikkumismenetluse nende kolme liikmesriigi vastu," lisas ta.