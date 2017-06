Bangladeshi maalihetes on hukkunud vähemalt 111 inimest

Paduvihmadest põhjustatud maalihked on nõudnud Kagu-Bangladeshis vähemalt 111 inimelu, ütlesid ametnikud teisipäeval.

Politsei hoiatas, et hukkunute arv võib kasvada, kuna vigastatuid on kümneid ja päästetöötajad ei ole veel jõudnud piirkonna kaugematesse paikadesse, millega on katkenud side ja transpordiühendus.

Ametnikud ütlesid uusi andmeid edastades, et Rangamati piirkonnas sai surma vähemalt 75, Chittagongis 30 ja Bandarbanis kuus inimest.

Ainuüksi Rangamati kõrvalises Kawkhali piirkonnas hävis või sai kahjustada umbes 5000 elamut, ütles politseiülem Addul Karim.

Sõjaväe pressiesindaja Rezaul Karimi sõnul sai surma ka mitu sõdurit, kes aitasid eemaldada mudalaviinist tekkinud kahjustusi. "Kaks ohvitseri ja kaks sõdurit hukkusid, veel kaks on vahejuhtumi järel kadunud," ütles Karim.

Esmaspäeva varahommikul alanud vihmad olid teisipäevaks taandunud. Regioonis vältab praegu mussooni hooaeg.