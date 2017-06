Euroopa Komisjon küsib liikmesriikidelt mandaati Nord Stream 2 kõnelusteks

"Küsime liikmesriikidelt mandaati läbi rääkimaks Vene Föderatsiooniga, tagamaks, et Nord Stream 2 torujuhe, juhul kui see rajatakse, oleks täielikult kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja EL-i energiareeglitega," ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja Anna-Kaisa Itkonen "Aktuaalsele kaamerale".

Üheksa Vene gaasist sõltuvat liikmesriiki, nende seas Balti riigid, Horvaatia, Tšehhi, Poola, Slovakkia ja Rumeenia, on avaldanud komisjonile survet Nord Stream 2 ehitus tõkestada, väites, et sellega kaasnevad geopoliitilised ohud ja gaasitoru suurendaks veelgi Euroopa sõltuvust vene gaasist.

Õiguslikku nõu on komisjonilt küsinud ka Rootsi ja Taani, kelle territoriaalvetest torujuhe läbi läheb. Ka Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk saatis läinud nädalal Euroopa Komisjoni presidendile kirja, milles hoiatab samade ohtude eest.

"Euroopa Komisjon püüab väljuda keerulisest debatist ja delegeerib otsuse ministritele, kes vaatavad, mida teha annab. Nii et see on poliitiline otsus," nentis mõttekoja CEPS energeetikaekspert Christian Egenhofer.

Eksperdid ütlevad, et Euroopa komisjoni käed on seotud. Brüsselil ei ole tegelikult võimalusi Nord Stream 2 rajamist pidurdada. Sama hinnanguni on väidetavalt jõudnud ka komisjoni enda õigusteenistus. Probleem on aga selles, et energialiidu kontekstis näeb kogu projekt erakordselt halb välja.

"Meil on palju projekte, mis panustavad energialiidu eesmärkide saavutamisse. Nord Stream 2 ei ole nende seas," sõnas Euroopa Komisjoni pressiesindaja.

Christiaj Egenhofer tõi aga välja, et praeguste energiareeglite järgi ei ole Euroopa Komisjonil tema hinnangul võimalusi selle ehitamist peatada.

Energeetikaekspert Marco Giuli märkis, et kui mitte midagi ei tehta ja kui liikmesriigid ei anna komisjonile mandaati, siis võib projektiga ikkagi edasi minna.

"Nii tuleks välja mõelda, mis motiveeriks Venemaad komisjoniga läbirääkimisi pidama," lausus Giuli.

Gazprom tegi pärast komisjoni teadet avalduse, milles seisab, et Euroopa Komisjoni väited õiguslikust vaakumist on poliitiliselt motiveeritud. Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahel pole vaja sõlmida rahvusvahelist lepet, kogu õiguslik raamistik on juba paigas, seisab avalduses.

Taani ja Rootsi, kelle territoriaalvetest Nord Stream 2 läbi läheb, keeldusid täna "Aktuaalsele kaamerale" kommentaaride andmisest, andes mõista, et teema on selle jaoks liiga tundlik.