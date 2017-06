Pärastlõunal Kreekasse suunduda lootnud reisijad ootavad senini lennujaamas

Tallinnast teisipäeval kell 16.30 Kreekasse Prevezasse suunduma pidanud Smartlynx Airlines Estonia tšarterlend viibis tehnilise rikke tõttu ning praeguseks on selge, et enne uut päeva lennuk õhku ei tõuse.

Aurinko Matkade tellitud lennuga puhkama suundujaid teavitati korduvalt lennu edasilükkumisest, kuid veel kella 20.30 paiku kinnitas Tallinna lennujaama infotelefon, et tegu oli tehnilise rikkega ja reis stardib tänase päeva sees.

Tund aega hiljem selgus, et seda siiski ei juhtu. Lennuinfost selgitati ERRile, et lendu vastu võtma pidanud lennujaam on juba suletud ega saa Eestist saabuvat lendu oodata, sest hilinemine on sedavõrd suur.

Kui palju reisijaid ootel on, ei osatud lennujaamast öelda, kuid kohapeal reisi oodanute sõnul on rahvast umbes lennukijagu ehk sadakond inimest.

Lennujaama infotelefonilt öeldi, et lend toimub loodetavasti homme kell 13, kuid hetkel seda veel kinnitatud ei ole.

Piletiomanikele jagati taksotalonge ning lennufirma sõnul ollakse valmis ka hotellikohti organiseerima.