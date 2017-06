Võru ootab riigilt tuge puuetega inimestele kogukonnamajade loomiseks

Järve kooli direktori Reet Kangro sõnul on negatiivne variant see, et noor jääb koju. "Tema omandatud oskused järjest vähenevad ja ühel päeval, kui vanemad kaovad, vajavad nad juba tunduvalt suuremat hooldust," rääkis ta "Aktuaalsele kaamerale".

Hetkel on Võrus maakonna peale kaheksa kogukonnateenuse kohta. Tegelik vajadus on aga tunduvalt suurem, eriti, et Võrus on olemas ka intellektipuudega noortele mõeldud kool. Põhjalik plaan uute kohtade rajamiseks on tehtud ning majadki uute kodude tarvis välja valitud, nüüd oodatakse riigilt tuge.

"Kui me vaatame Järve kooli lõpetanute nimekirja, siis ilmselgelt vajame me veel kusagil 20. Me plaanime sinna samuti avada ka päevakeskust rasketele autistidest lastele, sest see teenus hetkel siin piirkonnas puudub," sõnas MTÜ Toetuskeskus Meiela juhatuse esimees Tatiana Panichkina.

Sotsiaalministeeriumi sõnul on nad juba toetanud 201 kogukonna teenuse koha loomist ning plaanivad toetada veel 200 koha loomist.

"Me peame vaatama ka, et need kohad jaguneksid selliselt, et uusi kohti tekiks rohkem sinna, kus on rohkem inimesi, kus on kohtade defitsiit. Antud juhul regionaalset tasakaalu vaadates on eelistatud kohad kindlasti Tallinn, Harjumaa," lausus sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

Reet Kangro leiab, et Tallinnast peaks märgatama kodanikualgatust. "Kui vanemad on loonud nagu meie oleme loonud MTÜ Toetuskeskuse Meiela vabatahtlikkuse alusel, siis toetage, nähke kodanikualgatust," ütles ta.

Maakondlikul visiidil viibiv president Kersti Kaljulaid rõhutas kohtumisel Meiela inimestega ka kohalike omavalitsuste vastutust selles küsimuses.

"Meie kohalikud omavalitsused võivad pakkuda inimestele päris suure paindlikkusega just neid teenuseid ja seda tuge, mida need inimesed vajavad. Ja see, et ei ole ministeeriumist keskselt ette kirjutatud, mida peab tegema, ei ole mitte mingisugune õigustus või põhjendus sellele, et mitte üldse teha," lausus president.