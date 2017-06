Tammsaare park saab Eesti sünnipäevaks tänapäevasema ilme

Tallinna südalinnas asuvas Tammsaare pargis on alanud rekonstrueerimistööd. 1948. aastal valminud plaani järgi rajatud park on praeguseks amortiseerunud ning saab arhitektuuribüroo Kadarik ja Tüür projekti järgi Eesti sünnipäevaks tänapäevasema ilme.

Tammsaare pargile on iseloomulikud väljakujunenud kõrghaljastus ning Rahvusooperi hoonega kooskõlas olev klassitsistlik pargistruktuur. Kadarik Tüüri võidutöö lisab väärtuslikele ajalookihistustele nüüdisaegsed materjalid ja lahendused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vahetada välja pargisillutis, pargiteed uuendada, lisada pinke, lisada istumisaladele iseloomu. Selles mõttes, et kohati oleksid nad kobarate kaupa, kus saab koos istuda, ja kohati eraldi, et viia rohkem seda elu parki laiali," kirjeldas arhitekt Mihkel Tüür eesmärke.

Tema sõnul on ka kogu valguskontseptsioon ümber mõeldud ja nüüdisajastatud.

"Näeme ette siia alustaimestikku, mis siin romantiliste värvilaikudena hakkab hõljuma. Meil ongi plaan säilitada selle pargi struktuuri mõttes hästi ranget geomeetriat, aga samas need uued akvarellikihistused võiksid olla teiselaadsed ja panna seda rohkem elama," lausus Tüür.

Tammsaare pargis saab tulevikus jalga puhata ja linnulaulu kuulata, sõpradega kohtuda ning kontsertidel ja laatadel käia. Kogu tegevus on jaotatud ära erineva iseloomuga pargitsoonide vahel.

"Tammsaare ümbrusesse tekib keskne pargiala, kus selliseid sündmusi ei ole võimalik tulevikus broneerida, et ta oleks puhtalt inimestele selline rahulik oaas keset linna, kus keegi ei tule tüütama," ütles arhitekt.

Tüür lisas, et Estoniaga külgnevale alale, mis on tuntud pigem 1905. aasta monumendi platsina, on planeeritud laadad ja muu aktiivsem tegevus.

"Viru keskuse ette oleme planeerinud väiksema kammerliku platsi, mis oleks mõeldud välikontsertidele. Kui toimub selline mürarikas väliüritus, et siis see saaks toimuda seal Viru keskuse ees, kus on niikuinii melu," põhjendas ta.

Vana turuhoone varemetele tuleb ühekorruseline puidust paviljon kohvikute, kioskite ja tualettruumidega. Ehitustööd Tammsaare pargis lõpetatakse järgmise aasta juulis.