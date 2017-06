Kolmapäev algab hoovihmaga, kuid õhtuks on kõikjale oodata kuiva ja ilusat ilma.

Eeloleval ööl kaugeneb madalrõhkkond Venemaale. Selle edelaservas on meil veel mitmel pool sajune. Mujal Läänemere ümbruses on ilm aga olulise sajuta ja seda tänu Hollandi kohal tugevnevale kõrgrõhkkonnale, mille põhjaserv sirutub Skandinaavia kohale ning laieneb päeval Läänemerele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 8-11 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, Ida-ja Lõuna-Eestis on pilvine ning mitmel pool sajab hoovihma. Termomeetrinäit on 8-13 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab mandri ida- ja lõunaosas hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 6-12, ennelõunal puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 15-18 kraadi.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 12-16 kraadi vahel.

Neljapäeval ja reedel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur tõuseb 20 kraadi ringi ja mõnes paigus kõrgemalegi.

Laupäev tuleb vahelduva pilvisusega ning kohati võib sadada hoovihma. Sooja on aga 18-24 kraadi.

Pühapäevaks on oodata mitmele poole hoovihmapilvi ning õhutemperatuur jääb 19 kraadi ringi. Tuul on neil päevil pigem nõrk.