Sessions eitas sidemeid Venemaaga valimiskampaania ajal

"Ma pole kunagi kohtunud ja pole mul eales olnud mingeid vestlusi venelastega ega mingite teiste välisriikide ametnikega ühegi Ühendriikide valimiskampaaniaga seoses," rääkis Sessions.

Justiitsminister nimetas selliseid kuuldusi jälestusväärseks valeks.

"Ma olen seda riiki teeninud auga 35 aastat ja vihjed, et ma oleksin olnud teadlik mingitest Venemaa valitsuse kavatsustest sellele riigile kahju teha või õõnestada meie demokraatlikku protsessi, on koletu ja jälestusväärne vale," ütles Sessions.

Ta vastas teisipäeval senati luurekomitees küsimustele oma Venemaa kontaktide ja rolli kohta Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori James Comey tagandamisel.

Kauaaegne senaator Sessions on luurekomitee ees esimest korda pärast president Donald Trumpi administratsiooni justiitsministriks saamist.

Comey ütles eelmisel nädalal senati luurekomitees ütlusi andes, et FBI oli teadlik infost, mis muutnuks problemaatiliseks Sessionsi osalemise Moskva sekkumise uurimises USA eelmise aasta valimistel.

Comey süüdistas ühtlasi Sessionsi, et see ei vastanud, kui ta väljendas muret, et ei soovi Donald Trumpiga kohtumistel kahekesi jääda.

Sessionsi kinnitusel ta ei vaikinud, vaid toonitas Comeyle tungivat vajadust järgida Valge Majaga suhtlemisel käimasolevate juurdluste üle justiitsministeeriumi kehtestatud kommunikatsioonireeglistikku.