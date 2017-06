USA president jättis vägede arvu Afganistanis Pentagoni otsustada

Allika kinnitusel määrab edaspidi sealsete vägede arvu kaitseminister James Mattis, kuid midagi pole selles osas veel otsustatud.

"Valge Maja tegi sama, mis Iraagi ja Süüriaga ehk andis kaitseministrile otsustusõiguse vägede arvu määramiseks," kinnitas allikas.

Ekspresidendi Barack Obama ajal määras sõjaväelaste arvu väga täpselt Valge Maja, mis tõi kaasa armeekomandöride kaebused, et nad on piirangutega kammitsetud ega saa seetõttu neile seatud ülesandeid täita.

Telekanali CNN andmetel on Ühendriikidel praegu Afganistanis 8400 sõjaväelast. Telekanali informatsiooni kohaselt on kaitseministeerium ja Valge Maja arutanud võimalust suurendada arvu 3000-5000 sõduri võrra.

Kaitseminister Mattis hoiatas teisipäeval seadusandjaid, et islamiliikumine Taliban on Afganistanis peale tungimas ja Ameerika "ei ole võitmas" selles riigis.

"Talibanil oli eelmine aasta hea aasta ja nad püüavad, et ka see aasta oleks hea," ütles Mattis senati relvateenistuste komitees. "Praegu ma usun, et vaenlane on peale tungimas."

"Me ei ole praegu Afganistanis võitmas. Me peame seda (olukorda) parandama nii kiiresti kui võimalik," ütles kaitseminister varem seadusandjatele.