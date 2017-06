Kahjutuli puhkes Londoni lääneosas asuvas 27-korruselises Grenfell Toweris. Hoone ehitati 1974. aastal ja seal on 130 korterit.

Meedias on palju segadust tekitanud ka maja korruste ja korterite arv - ka võimuesindajad on rääkinud nii 27 korrusest kui ka 24 korrusest ning korterite arvuks on öeldud nii 120 kui ka 130. See, milliste põhimõtete alusel korruste ja korterite hulka on arvestatud, on hetkel veel ebaselge.

Sündmuskohal tegutseb 40 tuletõrjeautot ja umbes 200 tuletõrjujat. Londoni kiirabiteenistuse teatel on haiglatesse toimetatud rohkem kui 70 inimest. Elanike evakueerimiseks alustati ulatuslikku operatsiooni.

Kardetavasti jäi suur hulk elanikke põlevasse kortermaja lõksu ja tuletõrjujatel tuleb tegutseda äärmiselt rasketes tingimustes.

Põlengus on surma saanud mitu inimest, teatas Suurbritannia pealinna tuletõrjeülem Dany Cotton hiljem sündmuskohal ajakirjanikele.

"Mitu inimest on surma saanud. Ma ei saa kinnitada praegu nende arvu hoone suuruse ja olukorra keerulisuse tõttu," sõnas ta.

Rahvusringhäälingu BBC andmetel saadi hädakõne põlengu kohta kohaliku aja järgi pärast kella üht öösel.

Politsei teatel sai põleng alguse hoone ülakorrustelt. Tuli levis praktiliselt kogu hoonele, pealtnägijate sõnul kulus selleks aega vähem kui pool tundi.

Põlengu põhjus ei ole veel teada. Meedias on aga palju spekulatsioone seoses sellega, et tuli niivõrd kiiresti levis.

Sündmuskohal viibivate ajakirjanike hinnangul võib hoone kokku variseda. Pealtnägijad on aga kirjeldanud seda, kuidas nad nägid lõksu jäänud inimesi maja akendel.

Londoni tuletõrjeülem Cotton ütles hiljem, et nende insener jälgib hoone olukorda pidevalt ning hetkel polevat võimalikku varisemist veel ette näha.

Keskpäeval teatasid tuletõrjujad, et hetkel on päästeametnikel õnnestunud jõuda vaid 20. korruseni. Kõrgematel korrustel elanud inimeste saatuse kohta pole seega mingisuguseid andmeid. Põlengu intensiivseimal hetkel said tuletõrjujad minna vaid 12. korruseni.

Ka ülejäänud maja puhul pole mitte mingeid ametlikke arve avalikkusele öeldud, kuid seda, et on hukkunuid, kinnitati juba hommikul. Hiljem tunnistas politsei pressiesindaja, et ametlikult saab kinnitada kuue inimese hukkumist.

"Ma võin praegu kinnitada kuut ohvrit, kuid see arv tõenäoliselt tõuseb," ütles politseiülem Stuart Cundy ja lisas, et päästeoperatsioon 24-korruselises korterelamus Grenfell Tower on keeruline ja kestab arvatavasti mitu päeva.

Linnapea nõuab Londoni suurte kortermajade luubi alla võtmist

Londoni linnapea Sadiq Khan teatas, et linnas tuleb suurte kortermajade tuleohutuse tagamisel mitmetele küsimustele vastused leida.

Osa põleva kortermaja elanikke on hiljem meediale rääkinud, et neile oli varem öeldud, et tulekahju korral tuleb jääda oma korteritesse. Samuti oli korteriühistu hoiatanud, et on mures suure tulekahju puhkemise pärast.

"Need küsimused on väga tähtsad küsimused, millele tuleb vastused saada," nentis linnapea BBC intervjuus.

"Üle kogu Londoni on meil väga palju kõrgeid kortermaju ning me ei saa lubada olukorda, kus on inimeste elu on ohus kas halbade nõuannete või - nagu käesoleval juhul väidetud - ebapiisava haldamise tõttu," rääkis Khan.

BBC. juhtunu tõttu võib edasi lükkuda ka uue võimuleppe ametlik sõlmimine

BBC andmetel võib traagiline juhtum lükata edasi - võimalik, et järgmise nädalani - ka peaminister Theresa May juhitud konservatiivide ja Põhja-Iirimaa unionistide võimuleppe sõlmimist.

Esialgsetel pidid osapooled juba kolmapäeval võimuleppe sõlmimisest ja selle sisust avalikkusele teatama.

Võitlust põlenguga saab jälgida Sky Newsi otseülekandest:

