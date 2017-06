Keskerakonna maja Tallinna vanalinnas võib osta Vähi juhitav Invego

Kristjan-Thor Vähi ütles Postimehele, et on objekti vaadanud ja analüüsib pakkumist.

Võlgades Keskerakonna maja müügi teeb keeruliseks see, et erakonnale kuulub sellest pool, teise poole omanik on Tallinna linn.

Kolmapäeval arutab Tallinna volikogu ettepanekut müüa linna osa 1,137 miljoni euroga avalikul enampakkumisel.

Kinnistu on ekspertide hinnangul väärt 2,5 kuni kolm miljont eurot, tehinguni võidakse tõenäoliselt jõuda umbes 2,7 miljoni euroga.