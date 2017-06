Kohus kutsus Savisaarele kiirabi

Savisaare kaitsja Oliver Nääsi sõnul oli Savisaarel hommikul väga kõrge vererõhk, mistõttu kohus kutsuski välja kiirabi. Meedikud jõudsid kohtusse kell 10.20 ja suundusid kohtumajas viibiva Savisaare juurde.

"Savisaare vererõhk oli hommikul 165/98, pulss oli enne istungit 114, tema raviarst käskis haiglasse sõita," ütles Nääs.

Kolmapäevasel istungil oleks pidanud esialgse kava järgi saama advokaadid esitada taotlusi ning pärast seda oleks juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus pidanud avakõne.

Pärast kolmapäevast istungit tuleb protsessi pikem vahe ning järgmine kohtuistung on määratud 8. augustile.

Teisipäeval andis kohtus selgitusi Savisaarele (67) terviseekspertiisi teinud komisjoni juht, 33 aastat kohtuarsti ametis olnud Marika Väli.

Väli sõnul leidis komisjon, et Savisaart võib järjest üle kuulata umbes 45 minutit kuni üks tund ja seejärel oleks vaja pidada umbes pooletunnine paus.

"Savisaar saab kohtule öelda, kui ta on väsinud," märkis ekspert ja lisas, et Savisaare kuulamise aeg võib ka 1,5 tundi olla, kui viimane sellega ise nõus on.

Väli sõnul on komisjoni antud ajavahemik Savisaare ütluste kuulamiseks soovitatav orientiir, millest kohus võiks lähtuda.

Samas soovitas ekspert siiski võimalusel kaasata kohtuprotsessile kas kiirabarsti või erakorralise meditsiini arsti ja ka elustamisvahendid.

Kohus soovitas Savisaarel oma teki ja padja kaasa võtta

Kohtunik Anne Rebane ütles teisipäeval protsessi lõpus Edgar Savisaarele, et kui ta kolmapäevasel istungil peaks väsima, siis saab kohtumajas lõunapausi ajal ka puhata.

"Kui soovite, võite oma padja ja teki kaasa võtta," ütles kohtunik.

Kaitsja Nääs palus kohtunikul täpsustada, kas Savisaarel on võimalik saada kaks lõunapausi - üks einestamiseks ja teine puhkamiseks.

"Lõunapaus on nii pikk küll, et jõuab nii süüa kui ka tukkuda," ütles kohtunik.

See, et Savisaarel tuleb kohtu ette astuda, sai lõplikult selgeks juuni alguseks, kui kohtuarstlik ekspertiis leidis, et ametist tagandatud Tallinna linnapea on vaatamata oma kehvale tervisele siiski suuteline kohtuprotsessil osalema.

Süüdistus

Riigiprokuratuur süüdistab Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, ametiisikuna ja grupis, samuti neljas altkäemaksu võtmise episoodis, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises. Keskerakond on süüdistuse saanud juriidilise isikuna.

Savisaarele altkäemaksu andmises on süüdistuse saanud ärimehed Aivar Tuulberg (55), Alexander Kofkin (76), Hillar Teder (54) ja Vello Kunman (65).

Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot (68) süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistatakse ekspoliitik Villu Reiljani (64), samuti peab kohtu ette astuma Põhja-Tallinna linnaosavanema endine asetäitja Priit Kutser (37).

Seitsme ametiisiku suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu, kuna ametnike tegevus ei olnud kantud tahtlusest omastada linna vara erakonnale ega sellega seotud inimestele.