Pindi alustas RKAS-i tehingu asjus sisejuurdlust

Pindi Kinnisvara juhi Elari Udami sõnul eksis kinnisvarafirma RKAS-ile Tartus Kooli 13 kuulunud objekti müügi korraldamisel ning asjaolude välja selgitamiseks on algatatud sisejuurdlus.

Pindi Kinnisvara müüs RKAS-ile kuulunud Kooli tn 13 mitteeluruumid otsepakkumise kaudu, mitte avalikke kanaleid pidi

„Investeeringuks sobilike objektide puhul pole sellises müügiprotsessis mitte midagi tavapäratut, kuid riigivarade müügi puhul on läbipaistvus äärmiselt oluline ning ka vastavalt koostöölepingule RKAS-iga oli meil kohustus objekti avalikult reklaamida, selle tegemata jätmine ja kiirkorras investoritele pakkuma hakkamine oli viga,“ rääkis Pindi Kinnisvara tegevdirektor Elari Udam.

„Riigi Kinnisvara AS on Pindi Kinnisvara üks suuremaid koostööpartnereid ja iga selline juhtum läheb põhjaliku uurimise alla. Miks jäeti objekt avalikult kuulutamata ja tehti otsepakkumisi vaid investoritele, peab välja selgitama juurdlus ja kui selgub, et tegemist oli mingilgi moel kellegi huvide kahjustamisega, siis süüdlased saavad karmilt karistada,“ ütles Udam.

Riik müüs endised põllumajandusameti Tartu osakonna ruumid maha nii, et ostuvõimalusest sai teada ainult EAS-i nõukogu juht Erki Mölder.

Mölder maksis 140 000 eurot ja sai endised põllumajandusameti ruumid omale ning soovib endistest kontoriruumidest korterid ehitada. Ülejäänud ostuhuvilised kuulsid tehingust alles tagantjärele.

Erki Mölder teatas hiljem, et otsustas paluda tehing tagasi pöörata.

RKAS teatas teisipäeval kommentaaris, et seoses Tartus asuva Kooli tänav 13 mitteeluruumide müügiga Erki Möldrile, oli maakleril kohustus kinnistut reklaamida vähemalt kolmes avalikus veebikeskkonnas.

RKAS kinnitas ettevõtte 2017. aasta müügiplaani objektide loetelu ja müügikanalid, sealhulgas otsustatid 278 müügiobjektist 144 objekti võõrandada maaklerhanke võitnud kinnisvarabüroo Pindi Kinnisvara vahendusel.