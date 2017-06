Istung, millele eelneb infotund, algab 21 eelnõu kolmanda lugemise ehk lõpphääletusega. Seejärel on teisel lugemisel kaheksa eelnõu, kus parlament arutab muudatusettepanekuid, peab läbirääkimisvoore.



Kolmandal lugemisel olevate eelnõudega kaotab riigikogu näiteks ära presidendi puhkuseregulatsiooni, võimaldades riigipeal täita ülesandeid igal ajal ja igal pool ka n-ö puhkuse ajal.

Korduvalt sõiduki joobes juhtimise eest näeb seadusemuudatus ette kohustusliku šokivangistuse.

Karistusseadustiku muutusega kriminaliseeritakse ahistav jälitamine, tahtevastane abielu, naise suguelundite sandistav moonutamine ja inimkaubanduse ohvrilt seksi ostmine. Samuti laiendatakse alaealiste vastu toimepandud kuritegude ringi, mille puhul aegumistähtaeg peatub kuni ohvri täisealiseks saamiseni.

Töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu näeb ette alternatiivsed töövaidluse lahendamise võimalused kirjaliku menetluse, lepitusmenetluse ja kompromissi näol.

Riigikogu lööb lukku ka otsuse lõpetada maavalitsuste tegevus alates 2018. aastast. Metsaseadusega alandab riigikogu raiumiseks lubatavate viljakates kasvukohtades kasvavate kuusikute keskmist vanust 60 – 70 aastani. Praegu peab raiutavate kuusikute keskmine vanus olema minimaalselt 80 aastat.

Pärast kolmandat lugemist on ka kindel, et riik hakkab kustutama õppelaenu raske puudega laste vanematel. Samuti see, et veoautodele kehtestatakse teekasutustasu 500–1300 eurot aastas.

Edaspidi võib 30-60 päeva jooksul liikluses kasutada ka sõidukeid, millel on tehnoülevaatusel või liiklusjärelevalve käigus avastatud puudus, mis pole ohtlik.

Nn Uberi eelnõu vastuvõtmisega võrdsustatakse taksoveoteenusele ja kokkuleppeveole ettenähtud loanõuded. See tähendab, et ka kokkuleppeveo osutamiseks on vajalik taksoveoluba, teenindajakaart ja sõidukikaart.

Maksupakett päevakorra lõpus

Teisel lugemisel olevatest eelnõudest on enim meediatähelepanu pälvinud nn maksupakett ja suhkrumaks.

Esimene neist sisaldab abikaasade ühise tuludeklaratsiooni taastamist, kuid seda piirangutega. Rahanduskomisjoni teisipäevasel istungil otsustati teha eelnõus muudatused, mille kohaselt tekib täiendav maksuvaba tulu mahaarvamise õigus juhul, kui abikaasad ei saa maksustamisperioodil tulu kokku üle 50 400 euro.

180 euro maksuvaba tulu ülekandmise õigus on tingimusel, et abikaasade tulu kokku ei ületa 50 400 eurot aastas ehk siis ühe abikaasa kohta mitte rohkem kui 2100 eurot kuus. Sealjuures maha arvata on õigus abikaasa täiendavast maksuvabast tulust (180 eurot ehk 2160 eurot aastas) vaid see osa, mida abikaasa pole ise maha arvanud.

Kobareelnõu sisaldab ka asendust panditulumaksule, millest valitsus otsustas loobuda. Selle asemel muudetakse kehtivat regulatsiooni nii, et kui kontsernisisese laenu tähtaeg ületab nelja aastat, lasub ettevõttel laenu tagasimaksmise võime ja kavatsuse tõendamise kohustus.

Muudatusettepaneku seletus ütleb, et tegemist on maksudest kõrvalehoidumise sättega, mis täpsustab, et maksu-ja tolliamet võib maksustada tulumaksuga aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenu, kui tehingu asjaolud viitavad, et oma olemuselt on tegemist varjatud kasumieraldisega.

Kolmapäeval teisele lugemisele tulev eelnõu ütleb muudatuse heakskiitmisel, et 48 kuu möödumisel peab maksumaksja olema valmis tõendama maksuhaldurile, et laenu puhul ei ole tegemist varjatud kasumieraldisega.

Laenu käsitletakse varjatud kasumieraldisena, kui seda ei kavatseta tagasi maksta või ei ole tõendatud võime seda teha.

Magustatud joogi maksu seadus seab maksuobjektiks magustatud joogi, mille suhkrusisaldus on vähemalt 5 grammi 100 milliliitri joogi kohta või millele on lisatud magusainet. Maksumäära astmed sõltuvad sellest, kas ja kui palju jook suhkrut või magusainet sisaldab. Maksust on vabastatud need magustatud joogid, mida kasutatakse näiteks teiste jookide, toidu ja ravimite tootmiseks.