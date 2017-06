Päästekeskuse juht: Eesti normid ei luba põlevast materjalist fassaadi

Londoni tulekahju vaadates oli Laose sõnul näha, et fassaad süttis alt ülesse välja.

"See on väga oluline teema, mis on Eestis olnud päästeameti huviorbiidis ja surve all väga pikka aega. Oleme tähele pannud seda, et mitmete maailma kõrghoonete tulekahjude puhul on süttinud ka välisfassaad. Eestis selline asi võimalik ei ole, sest meie ehitustehnilised normid ei luba süttivaid materjale fassaadil," ütles Laos.

Päästekeskuse juht rõhutas, et tuli levib alati ülespoole ja kui tulel on maja välisküljel n-ö söödavat materjali, siis tule levik on kõrghoones väga kiire.

"See on väga suur oht, aga Eestis on see juba meie normidega välditud. Uute majade ehitamisel ei ole välisfassaad lubatud katta põlevmaterjalidega, kaasa arvatud soojustusega, mis põleks. See on üks väga suur edu," ütles Laos.

Põlenguid kõrghoonetes tuleb ette ka Eestis. Laos tõi näiteks, et päästjad on viimase kuu jooksul pidanud kustutama tulekahjusid mitmes 16-korruselistes ja üheksakorruselistes elamutes.

Ta pani korteriühistutele südamele, et kriitiliselt tuleb üle vaadata, kas on tagatud elanike ohutu väljapääs.

Suurbritannia pealinnas Londonis võitlevad tuletõrjujad suurpõlenguga kõrghoones. Loe lähemalt siit.