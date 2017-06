Supo hinnangul on terrorioht Soomes ajaloo kõrgeimal tasemel

Soome kaitsepolitsei (Suojelupoliisi) ehk Supo võttis kasutusele uue neljaastmelise ohuskaala ning selle kohaselt on terrorioht Soomes tõusnud.

Uue skaala astmed on järgnevad - oht on kas "madal", "tõusnud", "kõrge" või "väga kõrge". Hetkel on oht Supo hinnangul "tõusnud", vahendas Yle.

Viimati tõstis Supo ohuhinnangut 2015. aastal, mil tollaste astmete alusel tõsteti ohutaset "väga madala" pealt "madala" peale.

"Terrorioht on tõsisem kui eales varem. Seda on suurendanud nii Soome tugevam esilekerkimine islamiäärmuslikus propagandas kui ka huvi pakkuvate isikute tugevamad seosed terroristliku tegevusega," põhjendas Supo.

Supo hinnangul on Soomes praegu umbes 350 isikut, kes on terrorismi suhtes positiivselt meelestatud.