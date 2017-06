Mattis Katari teemal: Venemaa püüab igal võimalusel stabiilsust õõnestada

USA kaitseminister James Mattis ütles teisipäeval senati relvateenistuste komitees toimunud kuulamisel, et "Katariga seotud kriis võib olla märk sellest, et Venemaa üritab lõhkuda iga rahvusvahelist liitu, millel on maailmas stabiliseeriv mõju".

Mattise sõnad said alguse demokraadist senaatori Elizabeth Warreni küsimusest meedias levinud väidete kohta, et Katari kriisi puhkemise taga oli Venemaaga seostatav küberrünnak Katari riikliku uudisteagentuuri vastu ning palju tüli põhjustanud libauudise avaldamine. Senaator palus Mattisel avaldada arvamust ka Moskva motiivi kohta, vahendas The Hill.

"Ma arvan, et rahvusvahelise korra õõnestamine on midagi, mida Venemaa oma lühinägelikkuses peab enda jaoks kasulikuks arenguks. Ma arvan, et tegelikult see nii ei ole, kuid ma ei saa nende nimel rääkida. Ma arvan, et see, mida ma siin paraku näeme, on jätkuv ohtude esilekerkimine, mitte ainult meie riigi suhtes, mitte ainult Lääne-Euroopa demokraatiate suhtes, vaid nad üritavad lõhkuda ka iga mitmepoolset allianssi, millel on maailmale stabiliseeriv mõju," vastas kaitseminister.

Eelmisel nädalal katkestasid Saudi Araabia ja hulk tema liitlasi diplomaatilised suhted Katariga ning sulgesid kõik piirid. Saudi Araabia juhitud riikide sõnul toetab katar terrorismi, kuid Doha eitab seda süüdistust.

Katar on olukorra tekkimises süüdistanud küberrünnakut ja plahvatusliku sisuga libauudist. USA ametnikud aga on väidetavalt veendunud, et küberrünnak sooritati Venemaa poolt.

President Donald Trump on omakorda väitnud, et Saudi Araabia juhitud riikide samm oli tingitud sellest, et ta kutsus oma äsjase viisidi käigus piirkonna riike terrorismi, sealhulgas selle rahastamise, suhtes karmimaid meetmeid kasutusele võtma. Trump jätkas kriitikat Katari aadressil ka pärast seda, kui tema administratsiooni välisminister Rex Tillerson kutsus Katari ja tema vastaseid üles kompromissi leidma ja pingeid maandama.

Oluline asjaolu on see, et Kataris asub piirkonna suurim USA sõjaväebaas, millel on võtmeroll kogu ISIS-e vastast puudutavas operatsioonis.

Kuigi Pentagoni ametnikud on varem rõhutanud, et diplomaatiline kriis pole ISIS-e vastast võitlust Iraagis ja Süürias mõjutanud, ütles Tillerson reedel, et Katari suhtes kehtestatud blokaad "aeglustab USA sõjalisi samme regioonis".