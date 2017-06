Tartu maakohus viib Põlva kohtupidamise Võrru üle

Tartu maakohtu esimees Liivi Loide ütles ERR-ile, et kohtumajade ühendamine on Tartu maakohtu ettepanek, kuid lõplik otsustus saab tulla pärast kohtute haldamise nõukoja heakskiitu.

"Esiteks on vähenenud Põlva- ja Võrumaal kohtusse lahendamiseks saabuvate asjade arv. Teiseks kasvab kirjaliku menetluse osakaal, mille käigus inimestel ei ole vaja asja lahendamiseks kohtumajja tulla. Kolmandaks kasutavad kohtud elektroonilist e-toimiku süsteemi, mis võimaldab esitada ja saada dokumente ning tutvuda kohtutoimiku materjalidega arvutis," märkis Loide.

Tema sõnul on seetõttu oluliselt vähenenud vajadus kohtumajas käimiseks ning lisaks suures osas kirjalikult lahendatavatele eraõiguse vaidlustele laheneb ka valdav osa kriminaalasjadest lihtmenetluses.

"See tähendab, et kannatanud ja tunnistajad kohtusse tulema ei pea. Nende osalemine kohtuistungil on vajalik vaid üldmenetluses arutatavates kriminaalasjades," märkis ta.

Loide tõi näiteks, et mullu lahendati Põlva kohtumajas kokku 17 üldmenetluse kriminaalasja, millest vaid 11 asja istungil osales kannatanu või tunnistaja.

"Siinjuures näitab kohtu praktika ka seda, et märkimisväärne osa istungile kutsututest ei ela tegelikult samas maakonnas, vaid mujal Eestis või välismaal," ütles Loide.

Tema kinnitusel jääb vaatamata elektrooniliste kanalite ja kohtumenetluste arengutele kohus siiski kohtuistungeid pidama.

"Kui inimesel tuleb istungil osaleda, hüvitab riik kriminaalasjades nii tunnistajatele kui kannatanutele ja tsiviilasjades tunnistajatele kohtusse tuleku sõiduraha ja töölt puudumise tõttu saamata jäänud töötasu. Samuti teeb maakohus kõik endast oleneva, et Põlvas säiliks kohtudokumentide esitamise ja e-toimiku materjalidega tutvumise võimalus," ütles kohtunik.

Lode lisas, et arutelusid õigusemõistmise kättesaadavuse ja ka kohtumajade asukohtade üle on peetud nii kohtusüsteemis kui esimese ja teise astme kohtuid haldavas justiitsministeeriumis.

"Maakohus on leidnud, et kohtumajade teatav koondumine on paratamatu, kuid õigusemõistmine peab toimuna ka väljaspool Tartut ja Tallinna. Seetõttu võiks Põlva ja Võru kohtumajade ühendamine Võrru olla kompromiss, mis tagaks nende kahe maakonna elanikele õigusemõistmise kättesaadavuse kõige väikemate muudatusega. Põlva kohtumajas töötavad kohtunikud ja ametnikud saaksid ümberkorralduse järel jätkata Võru kohtumajas," ütles Loide.