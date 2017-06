Cameron: valimistulemus suurendas survet leebemaks Brexitiks

"Arvan, et tekib surve leebemaks Brexitiks," ütles Cameron Poolas toimunud konverentsil, vahendas Politico.

Ta lisas, et May peab pärast möödunud nädala üldvalimistel parlamendis enamuse kaotamist rohkem selgitusi jagama ja teisi osapooli kuulama.

Aastatel 2010-2016 valitsust juhtinud Cameroni arvates väärib Briti parlament võimalust sõna sekka öelda.

Tema hinnangul näitab konservatiivide edu Šotimaal, kus nad said 13 kohta, et parteil on potentsiaali suunamuutuseks.

"Pole kahtlust, et laval on uus mängija," sõnas Cameron, viidates Šoti tooride juhile Ruth Davidsonile. "Šotimaa hääletas Brexiti vastu. Arvan, et enamik Šoti konservatiive tahavad võib-olla edasises poliitikas mingeid muudatusi näha".

Endine rahandusminister Ken Clarke ütles kolmapäeval, et Suurbritannia lahkumine EList on kindel, kommenteerides Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni öeldut, et ELi uks on brittidele jätkuvalt avatud ja nad ei pea välja astuma.

Kui Clarke'ilt küsiti, kas May on peaministrina jätkamiseks piisavalt võimekas, vastas ta, et ei näe kedagi teist, kes valitsuse juhtimise võiks üle võtta.