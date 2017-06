Riigikogu kiitis 58 poolthäälega heaks seaduse, millega karmistatakse karistust raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse põhjustamise eest joobeseisundis. Korduvalt sõiduki joobeseisundis juhtimise eest nähakse ette kohustuslik šokivangistus. Kuriteo puhul on täielik karistusest tingimisi vabastamine välistatud. Lisakaristusena määratakse ka kohustus juhtimisõiguse äravõtmise osas.

"Kuna joobes sõidukijuhtimine on süütegudest Eestis üks levinumaid ja ohtlikumaid, siis on karistuste karmistamine igati õigustatud. Eriti suurt tähelepanu tuleb tema sõnul pöörata sellele, et vältida korduvrikkumisi," ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Seadusega stimuleeritakse esmakordseid rikkujaid hoiduma uutest süütegudest, luues võimaluse väärteokaristusest tingimisi vabaneda ja teatud tingimustel säilitada juhtimisõigus. Lubatud alkoholi piirmäära ületamise korral saab süüdlast suunata katseajaks ravile, koolitusele või sotsiaalprogrammi.

Seadusega sätestatakse täiendav kuriteokoosseis, kui raske liiklusõnnetuse põhjustanud juht põgeneb sündmuskohalt.

Seadus jõustub tänavu 1. novembril.

Aprillis kukkus sama eelnõu riigikogus teisel lugemisel läbi.