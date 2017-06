Uurijad: õhurünnakud ISISele ohustavad tsiviilisikuid

ÜRO sõltumatu komisjoni teatel on Süürias Raqqa linnas USA juhitava koalitsiooni õhulöökides ISISe mässulistele hukkunud palju tsiviilisikuid.

Koalitsiooni lennukid toetavad rünnakut ISISe kantsile, mida eelmisel nädalal asus vallutama kurdi ja araabia võitlejate liit, vahendas BBC.

Alates sellest on Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) võidelnud endale territooriumi nii linna lääne-, ida- kui põhjaosas. Raqqas on sisse piiratud umbes 4000 äärmuslast, kelle hulgas on ka välisvõitlejaid ja rühmituse juhtfiguure. Koalitsiooni teatel oleks Raqqa vallutamine otsustav löök ISISele.

Pole aga selge, kui palju on koos äärmuslastega lõksus tsiviilisikuid. ÜRO hindab nende arvuks 50 000-100 000.

ÜRO inimõiguste nõukogule kolmapäeval tehtud pöördumises teatas Süüria sõltumatu uurimiskomisjoni esimees Paolo Pinheiro, et ISIS on viimastel kuudel riigi põhja- ja keskosas kõvasti territooriumi kaotanud.

Kui rünnakud õnnestuvad, saaksid Raqqa elanikud lõpuks rühmituse haardest vabaks. Samas ei tohi linna tagasi vallutada tsiviilelanike kannatuste hinnaga, rõhutas Pinheiro.

"Täpsemini toome välja, et õhurünnakute intensiivistumine, mis on sillutanud teed SDFi vägede edasi tungimisele Raqqas, on kaasa toonud mitte üksnes tsiviilisikute hukkumisi, vaid sundinud ka 160 000 tsiviilelanikku kodust põgenema," sõnas ta.

ÜRO Humanitaarasjade Koordinatsioonibüroo (OCHA) hoiatas hiljuti, et kui rünnakud muutuvad tõsisemaks, muutub hullemaks ka juba niigi meeleheitlik olukord Raqqas. Kohalikud elanikud hukkuvad ja saavad vigastada nii õhurünnakutes kui kokkupõrgetes ning samuti saab rünnakutes kahjustusi linna infrastruktuur. Teadaolevalt napib Raqqas nii toitu, ravimeid kui kütust.

Ka Human Rights Watchi inimõiguslased on hoiatanud, et koalitsioon seab lahingutegevusega ohtu tsiviilisikud.