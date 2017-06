Riigikogu võttis vastu seaduse maavalitsuste sulgemiseks

Maavalitsuste ümberkorraldamine ei kaota maakondi kui haldusüksusi. Maakonnad jäävad riikliku haldamise üksusteks, kus on elanikele tagatud vajalike riigi teenuste pakkumine. Samas jagatakse maavalitsuste ülesanded kohalike omavalitsuste, ministeeriumide ja teiste riigiasutuste vahel, teatas riigikogu pressitalitus.

Maavalitsuste tegevuse lõppemisega muutub ka 2018. aasta algusest rahvatervise ja turvalisuse alase ennetustöö korraldus maakondades ning maavalitsuste senised ülesanded neis valdkondades antakse üle kohalikele omavalitsustele, teatas sotsiaalministeerium.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul peavad senised maavalitsuste eestvedamisel ellu viidud ennetustegevused nii tervise kui turvalisuse edendamiseks kindlasti jätkuma.

"Paikkondlikel tervisedendajatel on oluline roll inimeste tervist väärtustava elukeskkonna arendamisel ja terviseriskide vähendamisel. Ümberkorraldused annavad võimaluse kohalikul tasandil tervisele tulevikus veelgi enam tähelepanu pöörata," ütles Jevgeni Ossinovski. "Sotsiaalministeerium ja siseministeerium on valmis pakkuma kohalikele omavalitsustele tuge maavalitususte ülesannete üle võtmisel ning ümberkorraldamisel."

Rahvatervise seaduse järgi on tervisele ohutu elukeskkonna loomise ja tervist edendavate tegevuste elluviimise eest maakonnas seni vastutanud maavanem. Selleks on igas maakonnas tööl tervisedendaja.

Kohalikud omavalitsused valivad ise koostööd korraldava asutuse

Ennetustöö koordineerimiseks on loodud maakondlikud tervisenõukogud ning siseministeeriumi algatusel koostöös maavalitsustega ka turvalisuse nõukogud. Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega antakse rahvatervise ja turvalisuse alased ülesanded üle kohaliku omavalitsuse üksustele ühiselt täitmiseks.

Siseminister Andres Anvelt märkis, et kohalike oludega kursis olev maakondlik turvalisusnõukogu tuletab meelde, et turvalisus algab kõigepealt iseendast ja siis kogukonnast. "Mida paremini kogukonnas oma turvalisuse eest ühiselt hoolt kanname, seda turvalisem Eesti on. Mina olen oma naabri esimene aitaja ja nii ka tema mulle," ütles Anvelt.

Kohaliku omavalitsuse üksused saavad valida asutuse, kelle kaudu nad ühiseid ülesandeid maakonnas täitma asuvad – selleks võib olla omavalitsusliit, maakondlik arenduskeskus, maakonna keskusomavalitsus või muu asutus, milles kohaliku omavalitsuse üksused kokku lepivad.

Valitud asutustele antakse üle rahalised vahendid maakonna arengu suunamiseks, sealhulgas rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas. Samuti jätkub tervist edendavate tegevuste ning kogukondliku turvalisuse edendamise projektide rahastamine riigieelarvest läbi Tervise Arengu Instituudi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali.