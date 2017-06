11-kuulise ajateenistuse erialade hulka lisandus ka kommunikatsioon

Staabi- ja sidepataljoni teavituskeskuse kommunikatsiooni eriala ajateenijate teenistusaja pikkuse 11-kuuliseks muutmise vajadus on seotud kaitseväe teavituskompanii ülesannetega, milleks ettevalmistamine nõuab pikemat väljaõpet.

Seni on iga aasta juulis 11-kuulist ajateenistust alustanud teavituskompaniisse suunatavad ajateenijad enne kommunikatsiooni eriala väljaõpet läbinud kas nooremallohvitseri või veoautojuhi kursuse. Praktikas ei ole aga nooremallohvitseri või autojuhi eriala omandamine teavituskeskuse ajateenijate puhul primaarne, vaid väljaõppe raskuspunkt on teavitustöö ja otseteavituse erialataktika omandamine sõjaaja ülesannete täitmiseks, mis on tagatav ainult pikema teenistusajaga. Muudatus mõjutab aastas umbes 25 ajateenija teenistusaja pikkust.

Ajateenijate väljaõpetamist soomusjalaväe erialadel on vaja selleks, et tagada scoutspataljoni kõrgem lahinguvalmidus ja suurem mehitatus ning scoutspataljonis jalaväe lahingumasinate CV90 kasutusele võtmise tõttu. Ajateenijate kasutamine mõnede scoutspataljoni allüksuste erialade komplekteerimisel võimaldab hoida Scoutspataljoni tervikuna olulise osa aastast valmisolekus ning lisaks laiendada kaitseväe tegevväelaste värbamisvälja. Scoutspataljonis soomusjalaväe erialal väljaõpetatavate ajateenijate hulk on 75 inimest aastas.

Juuli alguses alustavad ajateenistust esimesed ajateenijad, kes omandavad soomusjalaväe ja kommunikatsiooni eriala väljaõppe ning kelle ajateenistuse kestus selle määruse alusel on 11 kuud.