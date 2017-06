Politseil on vahi all rekordarv pedofiile

Viimase pooleteise kuu jooksul on ainuüksi Tallinnas ja Harjumaal võetud vahi alla kuus pedofiilia kahtlusega meest, kokku on arvatavaid pedofiile vahi all 13. Pedofiilide ohvrid jäävad valdavalt vanusesse 8-14 eluaastat ning mitmed vahistatutest on saanud kahtlustuse või süüdistuse väga räigetes laste vastu suunatud kuritegudes. Prokurör ja lastekaitsetalituse töötajad ei mäleta aega, kus neil oleks tulnud tegeleda korraga sellise hulga kahtlustatavatega.

Üks kolmeteistkümnest kinni võetud pedofiilist rääkis uurijatele, et fantaasial põhinev film tema tema peas ja silmade ees jooksis aastaid, kuniks ta ei suunud mööduvast lapseealisest tüdrukust enam peatumata mööda sõita. Ta pidas auto kinni, ründas last, vedas ta autosse ja üritas alles algkoolis käivat pisikest tüdrukut vägistada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ta tunnistas ka ise, et mingil hetkel ta lihtsalt enam ei suuda seda "filmi" vaadata, vaid ta peab selle viima reaalsusesse. Ehk siis selle abstraktse teo tulemusena on ta lõpuks toime pannud reaalse seksuaalkuriteo," kommenteeris Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Andra Sild.

"Ma julgen enda praktika pinnalt öelda seda, et suures osas ikkagi seksuaalkurjategijad on eelnevalt, kuni nad muutuvad kontaktseks, mingisugust fantaasiat oma peas niiöelda töödelnud. Nad on kas vaadanud pilte, suhelnud omavahel sotsiaalvõrgustikes ja rääkinud väljamõeldud lastest, sellest, mida nad nende lastega toime paneksid," kirjeldas Sild.

Põhja Prefektuuri lastekaitsetalituse juhti Reimo Raivetit on intervjuuks raske tabada, ta on tööga sedavõrd hõivatud, nii et vahistatud pedofiilide hulk saab tõenäoliselt varsti lisa.

Raivet toob näite, kus pedofiilid sotsiaalvõrgustikes oma fantaasiaid kirjutiste näol üksteisega jagavad. Ühel juhul on hiljem uurimise käigus selgunud, et mehe varasemad fantaasiakirjutised olid loodud kirjeldades enda last, keda ta hiljem juba reaalselt ära kasutas.

"Peab tunnistama, et tegemist on äärmiselt räigete, ebameeldivate, suisa vastikute arutelude ja kirjatükkidega, mida selliste huvidega inimesed omavahel vahetavad," ütles Raivet.

Ka vanemprokurör Andra Sild ei mäleta nii töist perioodi. Vahi all on rekordarv pedofiile.

"Jah, see informatsioon vastab tõele. Hetkel on meil vahi all 13 isikut, nendest seitse on kohtu all ehk siis meil on pooleliolevad kohtumenetlused ja kuus on siis alles kohtueelse menetluse staadiumis. Viimase pooleteise kuu jooksul oleme me vahistanud kuus kurjategijat ja nendest viis on siis niiöelda kontaktsed kurjategijad (füüsilise seksuaalkuriteo sooritanud - toim.)," loetles Sild.

"Nende kontaktsete kurjategijate puhul, kes panevad siis lapsele sõna otseses mõttes käe külge, on see arenemisprotsess loomulikult erinev. Üldjuhul huvituvad nad lastest, üldjuhul mõtlevad nad laste peale, me oleme tuvastanud kriminaalmenetluste raames, et nad suhtlevad teiste samasuguste huvidega isikutega, kirjutavad nendega, fantaseerivad nendega," kirjeldas Raivet.

Need kirjatükid leiavad uurijad reeglina läbiotsimistel ehk siis, kui toime on pandud juba mõni reaalne ja pahatihti väga räige kuritegu.