Haapsalu laagrilapsed meisterdavad Eestile juubelikingitust

Haapsalu lastel on vastutusrikas ülesanne: kahe nädala jooksul teevad nad spetsiaalsest kilest valmis tuhat lille.

Ühe lille valmistamine võtab aega kümme minutit ja kõige raskemaks peavad lapsed lillede lõikamist.

Et lilled võtaksid õige kuju tuleb kilet kasta sooja veega.

"Kui üks õiekene on üks kunstiteos, siis tuhat õit kokku on üks suur installatsioon ja see on meie Haapsalu laste kingitus meie Eesti suureks juubeliks," tutvustas kunstiõpetaja Tiiu Randmann-Mihkla "Aktuaalsele kaamerale".

Mõned lapsed tulid laagrisse vanemate või vanavanemate soovitusel, aga leidus ka neid, kellel tärkas huvi iseseisvalt.

"Ma tahtsin ise siia tulla, keegi ei soovitanud," kinnitas Kevin, kes nimetas kõige huvitavamaks tegevuseks joonistamist.

Haapsalu linn on korraldanud koos kohaliku noorte huvikeskusega lastelaagreid juba 12 aastat. Installatsioon "Tuhande õie aed" saab valmis reedel.