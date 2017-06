Pärast päikeselisi päevi keerab taas vihmale

Ööl vastu neljapäeva on enamasti selge ja kuiv ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 3-7 m/s. Õhutemperatuur on 6 kuni 11 kraadi.

Neljapäeva hommikul on päikesepaisteline ilm. Termomeetrinäidud jäävad 9 ja 14 kraadi vahel. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja tuleb 15 kuni 21 kraadi. Neljapäeva õhtul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on 15 kuni 22 kraadini.

Ka reede tuleb vähese pilvisusega ning sajuta. Õhusooja on 20 kraadi ringis.

Laupäeval sajab paiguti hoovihma ning termomeetrinäidud on 16 ja 24 kraadi vahel.

Pühapäeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm ning hoovihma võimalus suureneb. Sooja on oodata 16 kuni 22 kraadi.

Uue nädala algul muutub ilm veelgi vihmasemaks. Mitmel pool sajab hoovihma ning õhutemperatuur püsib 19 kraadi ringis.