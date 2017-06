Nelja Energia avas Lätis oma esimese koostootmisjaama ja pelletitehase

Investeeringu kogumaksumuseks on ligi 30 miljonit eurot ning koostootmisjaam ja pelletitehas loovad 35 töökohta.

Kaasaegse pelletitehase aastatoodanguks on planeeritud vähemalt 120 000 tonni pelleteid. Tehast varustab energiaga biokütusel töötav koostootmisjaam, mille soojuslik võimsus on 19,4 MW, elektriline võimsus 3,98 MW ja aastane elektritoodang hinnanguliselt 30 000 MWh.



Nelja Energia käivitas pelletite proovitootmist selle aasta alguses. Katsed on tänaseks edukalt läbitud ja esimesed tellimused on täidetud.

Tehase toodang läheb põhiliselt Euroopa turule ekspordiks.

Koostootmisjaam on läbinud kõik Läti nõutavad võrgutestid ja elekter müüakse Põhja- ja Baltimaade turule.



Pelletitehast juhib Pellet 4energia SIA ja koostootmisjaama Technological Solution SIA. Mõlemad on Nelja Energia Läti tütarettevõtted.