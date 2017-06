Riigisekretäril tuleb leida uus luurekoordinaator mõne nädalaga

Riigisekretäril on tõenäoliselt juuni lõpuni aega, et mehitada Eesti luure sõlmpunkt ehk valitsuse julgeoleku koordinatsioonidirektori koht.

Eesti üks tundmatumaid ametikohti tõusis avalikkuse huviorbiiti mõne nädala eest, kui selgus, et senine luurekoordinaator Kristjan Prikk lahkub enne tähtaega ametist, kirjutab Postimees.

Prikk kandideeris mai algul kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleriks ja on üks kahest sõelale jäänud kandidaadist, reedel otsustab kaitseminister Jüri Luik (IRL), kumb neist võetakse asekantsleriks, kuid samas on kindel, et ka teiseks jäämise korral Prikk ilmselt luurekoordinaatorina ei jätka.

Koordinatsioonidirektori kätte koondub muu hulgas kaitsepolitsei ja teabeameti infopilt nnig ta peab nõustama valitsust ja peaministrit, lisaks viima ellu mitmesuguseid punast templit kandvaid arengukavasid.

Kaks aastat ametis olnud Prikk tegeles kiirreageerimisvõime parandamise, mittesegatava side, riigi situatsioonipildi ja elutähtsate teenuste toimepidavusega, mis kindlasti ka uuele koordinatsioonidirektorile edasi päranduvad.

Kirjutamata reegli järgi on luurekoordinaatori ametit mehitanud vaheldumisi siseministeeriumi (kaitsepolitsei, politsei) ja kaitseministeeriumi (teabeamet) tipptegijad.