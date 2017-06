Keskerakond võib saada Tallinnas taas absoluutse enamuse

Teisel kohal valimisõigust omavate tallinlaste seas on Reformierakond 18 protsenti suuruse toetusega.

Valimiskünnise ületaksid ka sotsiaaldemokraadid kaheksa protsendi ja EKRE seitsme protsendi toetusega.

IRL-i ja Roheliste poolt lubab oma hääle anda võrdselt kolm protsenti ning valimisliidu „Vaba Tallinna Kodaniku“ poolt kaks protsenti. Muud erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid koguksid kokku kaheksa protsenti häältest.

Kui võtta aluseks vaid need vastajad, kel on olemas valimiseelistus ja kes lubavad kindlalt ka kohalikel valimistel valida, oleks Keskerakonna toetus 47 protsenti. See number võib olla isegi täpsem tegeliku valimistulemuse prognoosimisel, sest viimaste kohalike valimiste tulemused on näidanud, et küsitlustes kindlalt valima minna lubajate ja tegelik valimisaktiivsus on üsna sarnane.

Tänu oma valijate suuremale aktiivsusele võidavad võrreldes Keskerakonnaga toetajaid juurde Reformierakond (21 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (10 protsenti) ning valimiskünnise ületaks ka Isamaa ja Res Publica Liit (viis protsenti). EKRE toetus on ka kindlate valijate puhul Tallinnas seitse protsenti, Rohelistel kaks protsenti ning „Vaba Tallinna Kodanikul“ kaks protsenti.

Samas peab arvestama, et küsitlused peegeldavad erakondade ja valimisliitude n-ö brändide tänast populaarsust. Kandidaatide nimed selguvad lõplikult alles 16. augusti ja 5. septembri vahel (kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 60 päeva enne ja lõpeb 40 päeva enne valimisi). Kohalike omavalitsuste volikogude valimised on Eestis 15. oktoobril. Esmakordselt saavad valida ka 16-17-aastased.

Eelmistel kohalikel valimistel kogus Keskerakond Edgar Savisaare juhtimisel Tallinnas 52,7 protsenti ning said 79-liikmelises volikogus 46 kohta. Ka 2009. aasta kohalikel valimistel kogus Keskerakond Tallinnas absoluutse enamuse ehk 53,6 protsenti toetust.

Alla 50 protsendi jäi Keskerakonna toetus Tallinnas viimati 2005. aasta valimistel, kui saadi 41,1 protsenti häältest.