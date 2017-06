Tallinna volikogu vaeb Keskerakonna maja müüki

Eelnõu eksperthinnangu järgi on hoone turuväärtus käibemaksuta 2,6 miljonit eurot, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Keskerakond tahab müüa Tallinnas Toom-Rüütli tänaval asuvat maja, mille võib osta ettevõtja Kristjan-Thor Vähi juhitav kinnisvarafirma Invego, kirjutas Postimees.

Võlgades Keskerakonna maja müügi teeb keeruliseks see, et erakonnale kuulub sellest pool, teise poole omanik on Tallinna linn. Talllina volikogu tahab müüa linna osa 1,14 miljoni euroga avalikul enampakkumisel. Kinnisvaraekspertide hinnangul oleks mõistlik müüa maja tervikuna.

Seni maja müüki korraldanud endine peasekretär Jaak Aab selgitas, et eraldi müümise otsustas ajafaktor.

Linna protseduurid võtavad väga palju aega, kuid erakond tahaks oma osa aga enne valimisi Aabi kinnitusel maha müüa.