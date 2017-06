Uuring: valimisaktiivsus Tallinnas tuleb üle 50 protsendi

Viimaste kohalike valimiste tulemused näitavad, et tegelik valimisaktiivsus on vaid veidi suurem nende vastajate osakaalust, kes kavatsevad kindlasti valima minna. Seega võib arvata, et eelseisvatel valimistel osalevad kindlasti valima minna lubajad ja osa neist, kes läheksid valima tõenäoliselt.

Kõige madalama valimisaktiivsusega on 25-34-aastased valijad, kellest läheks kindlasti valima vaid 32 protsenti (tõenäoliselt 33 protsenti). Ülejäänud alla 55-aastaste vanusegruppides on kindlasti valima minejaid üle 40 protsenti, 55-64-aastaste seas 56 protsenti ning 65-aastaste ja vanemate seas 71 protsenti.

Eestlastest läheks kindlasti valima 57 protsenti, muudest rahvustest 42 protsenti. Eesti kodanikest 55 protsenti ja mittekodanikest 33 protsenti.

Linnaosadest tuleb kõrgem tõenäoline valimisaktiivsus Nõmmel (kindlasti 66 protsenti), Kesklinnas (62 protsenti) ja Põhja-Tallinnas (57 protsenti). Kõige madalamat valimisaktiivsust on oodata Mustamäel (36 protsenti) ja Lasnamäel (43 protsenti).

Eelmistel kohalikel valimistel 2013 oli Tallinnas valimisaktiivsus 64 protsenti, 2009. aasta kohalikel valimistel ligi 66 protsenti.