Putin vastab tundidepikkuses saates venemaalaste küsimustele

Tegemist on olulise verstapostiga Vene riigimeedia hooajal ning saate jaoks tehakse ulatuslikke mainekujunduslikke ettevalmistusi.

Näiteks RBK kirjutas kolmapäeval, kuidas Venemaa kaugematest regioonidest pärit saatekülalised viidi Moskva lähedal asuvasse luksuslikku pansionaati, et nende küsimused üle vaadata ning neile otsesaates osalemise jaoks vajalik instruktaaž teha. Muuhulgas soovitati inimestel vältida saatepäeval pohmelust ning mitte juua ka enne mitmetunnist saadet vett.

Saate ideeks on jätta mulje, et igal tavalisel venemaalasel on võimalik oma murega presidendi poole pöörduda, ja seda on näidatud juba 2001. aastast saadik.

Käesoleval aastal saabus inimestelt küsimusi väidetavalt 1,6 miljonit. Tunde kestva saate jooksul jõuab Putin vastata umbes sajale välja valitud küsimusele.

Kogu saate näol on analüütikute sõnul tegu põhjalikult läbi mõeldud telesõuga, kuid samas on see oluline ka poliitilises mõttes, sest president Putinil on võimalus välja käia olulisi seisukohti, sealhulgas ka välispoliitika vallas.

Käesoleval aastal on Kremlit jälgivate analüütikute jaoks huvi pakkuvaks teemaks näiteks see, kuidas Putin reageerib opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi tegemistele ehk võimu aadressil esitatud korruptsioonisüüdistustele ja sellega kaasnenud viimaste aastate suurimale protestilainele.

Saade algab kell 12.

