Seega jäi jõusse tema 2013. aasta rekord, mil ta vastas küsimustele 4 tundi ja 47 minutit.

Riigipea jõudis seekord vastata 68 küsimusele.

Tegemist oli olulise verstapostiga Vene riigimeedia hooajal ning saate jaoks tehakse ulatuslikke mainekujunduslikke ettevalmistusi.

Näiteks RBK kirjutas kolmapäeval, kuidas Venemaa kaugematest regioonidest pärit saatekülalised viidi Moskva lähedal asuvasse luksuslikku pansionaati, et nende küsimused üle vaadata ning neile otsesaates osalemise jaoks vajalik instruktaaž teha. Muuhulgas soovitati inimestel vältida saatepäeval pohmelust ning mitte juua ka enne mitmetunnist saadet vett.

Saate ideeks on jätta mulje, et igal tavalisel venemaalasel on võimalik oma murega presidendi poole pöörduda, ja seda on näidatud juba 2001. aastast saadik.

"Otseliini" alguseks oli riigi kodanikelt laekunud pea kaks miljonit küsimust ja pöördumist.

Tavakohaselt algas otseliin keskpäeval Gostinõi Dvoris, sinna olid kutsutud ka poliitikud, ühiskonnategelased ja piirkondade esindajad. See on viieteistkümnes taoline üritus.

Esialgu saabus 1,939 miljonit pöördumist, kuid lõplik arv selgub hiljem, sest uusi küsimusi registreeriti ka saate ajal. Küsimuste rekord oli 2015. aastal, mil neid laekus 3,2 miljonit.

Kogu saate näol on analüütikute sõnul tegu põhjalikult läbi mõeldud telesõuga, kuid samas on see oluline ka poliitilises mõttes, sest president Putinil on võimalus välja käia olulisi seisukohti, sealhulgas ka välispoliitika vallas.

Käesoleval aastal oli Kremlit jälgivate analüütikute jaoks huvi pakkuvaks teemaks näiteks see, kuidas Putin reageerib opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi tegemistele ehk võimu aadressil esitatud korruptsioonisüüdistustele ja sellega kaasnenud viimaste aastate suurimale protestilainele.

Paljusid huvitavale küsimusele - kas ta kavatseb järgmisel aastal ka uuesti presidendiks kandideerida - Putin selget vastust ei andnud.

Riigipea sõnul on Venemaa rahvas see, kes järeltulija asjus otsuse teeb. Küll aga avaldas ta arvamust, et järgmise presidendi ülesandeks on suurendada venemaalaste sissetulekuid.

Putini sõnul on Venemaa majanduslangus läbi

Venemaal on majanduslangus läbi, majandus on asunud tõusuteele, ütles Vene president Putin neljapäeval kodanike küsimustele vastates.

"Te alustasite olemuslikult kesksest küsimusest: kas majanduskriis on läbi? Tahaks väga anda kinnitava vastuse, loomulikult tahaks väga saata ühiskonnale sellise hea märguande," ütles ta.

"Aga alati mõtled seejuures, äkki midagi juhtub, miski tõrgub jne," jätkas president.

Ta rõhutas, et seda laadi järeldusi tehes peab tuginema tegelikele andmetele.

"Mida ütlevad tegelikud andmed? Need ütlevad, et majanduslangus on lõppenud ja see on asunud kasvuteele," ütles Putin.

Ta märkis, et 2016. aasta neljandas kvartalis suurenes SKP aastavõrdluses 0,3 protsenti, tänavu esimeses kvartalis 0,5 protsenti. Ta märkis ka, et põhikapitali investeeringud moodustasid tänavu aastaväljenduses 2,3 protsenti, inflatsioon on aga enneolematult väike ega ületa aasta lõpu seisuga nelja protsenti.

"Kõik see kokku annab meile põhjuse öelda, et kriis on ületatud," sõnas president.

Ta juhtis tähelepanu lahendamata teravatele muredele: "Kodanike tegelikud tulud on viimastel aastatel vähenenud ja mis eriti murettekitav, suurenes allpool vaesuspiiri elavate inimeste hulk". Presidendi sõnutsi elas 2012. aastal allpool vaesuspiiri 10,7 protsenti inimesi, siis praeguseks on see jõudnud 13,5 protsendini. "Peame selle peale mõtlema," ütles president.

"Meid ei rahulda majanduse struktuur. Ja sellega seoses võib rääkida ka madalast tööviljakusest, see on võtmeküsimus," ütles Putin.

"Oleme valmis sanktsioonidest loobuma, kui ka Lääs seda teeb"

Venemaa on valmis tühistama piirangud, mis kehtestati vastuseks lääne sanktsioonidele Venemaa vastu, kui neist peaks loobutama, sõnas Putin.

"Kui meie partnerid tühistavad meile kehtestatud majandussanktsioonid, teeme seda ka meie, muidu põrkame muredele Maailma Kaubandusorganisatsioonis," ütles ta.

"Tahan öelda, esiteks, peame tarbijate, sh suurlinnaelanike huvides tagama siseturul konkurentsi, kuid, teiseks, me loodame väga, et me aitame teid, Vene tootjaid kõigest jõust, et te koguksite hoogu, muutuksite konkurentsivõimelisteks. Kui teie kvaliteet ja tööjõudlus ei ole väiksem kui võistlejatel, on teil oma turul alati eelis, pidades silmas, et logistika on alati odavam," lisas ta.

Putin märkis, et "see on, ütleme nii, mitte otsene toetus, vaid kaudne, mis ei ole Maailma Kaubandusorganisatsioonis keelatud, seal on tegelikult palju igasuguseid kaudseid teid, loomulikult see jätkub, kuid sellist massilist ja otsest, jõhkrat, ütleme - sellega ilmselt ei maksa arvestada, praegu peab tegema kõik, et tagada lähiajal konkurentsivõime".

"Uued Vene-vastased sanktsioonid tulenevad USA sisevõitlusest"

USA uued sanktsioonid Venemaa vastu on sisepoliitilise võitluse tulemus, väitis Putin.

"Praegu teame, et USA senatisse ilmus taas eelnõu nende sanktsioonide karmistamiseks - muide, milleks? Midagi sellist erakorralist justkui ei toimu. Millega seoses hakati tühjal kohal rääkima nendest sanktsioonides?" ütles ta "otseliinil".

"See on loomulikult USA sisepoliitilise võitluse tulemus," ütles Vene president.

Ta märkis, et Venemaa on sealtpeale, kui hakkas jalule tõusma ja teised riigid adusid temas võistlejat, kogu aeg sanktsioonide all olnud.

"Nii et polnuks Krimmi ja muid asju, oleks mõeldud Venemaa taltsutamiseks midagi muud välja," väitis president. "Nii on seda poliitikat alati esitletud - Venemaa heidutamine," lisas ta.

"USA-ga on koostöö võimalik tuumarelva leviku piiramises"

Venemaa ja USA võiksid teha koostööd massihävitusrelvade kontrolli ja leviku piiramise, vaesusega võitlemise ja keskkonnakaitse valdkonnas, selgitas Putin.

Küsimusele Vene-USA võimalike koostöövaldkondade kohta, vastas Putin: "Eelkõige massihävitusrelvade kontrolli valdkond: me oleme suurimad tuumariigid ja see on iseenesest mõistetav".

"See ei puuduta üksi Põhja-Korea küsimust, vaid ka muid piirkondi," rõhutas president.

"Teine on võitlus vaesusega, keskkonnakaitse jne. Kuigi me teame võimul oleva administratsiooni suhtumist Pariisi leppesse, kuid president Trump ei keeldu sel teemal läbi rääkimast. Ja muide hakata praegu temaga, tema administratsiooniga tülitsema, ja vastastikku solvama - see on halvim tee, sest siis ei lepi me üldse milleski kokku, USA-ta on aga mõttetu selles valdkonnas midagi kokku leppida - ta on suurimatest valdajatest," sõnas ta.

"Me peame üheskoos võitlema vaesusega maailmas, sest kui me praegu räägime, et meil suurenes miinimumsissetulekuga inimeste hulk, siis maailmas on paljudes piirkondades olukord sootuks õnnetu, see on üks äärmusluse ja terrorismi põhjusi... Peame koos USA ja teiste partnerite - Hiina, India ja Euroopaga otsustama, mida sellega teha," lisas Putin.

"Muide, me tegutsesime käsikäes USA-ga Iraani tuumaküsimuse lahendamisel - leppisime ju lõpuks ikka kokku, kas pole? Järelikult meie koostööl on häid näiteid," võttis ta jutu kokku.

"Vene sõjavägi on saanud Süürias hindamatuid kogemusi"

President Vladimr Putin märkis, et Vene sõjavägi on omandanud Süürias hindamatuid kogemusi.

Sõjategevus Süürias, millest Venemaa on võtnud osa alates 2015. aasta septembrist, on võimaldanud sõjaväel katsetada uusimat relvastust tegelikus lahinguolukorras, kiitis Putin.

Saadud kogemuste põhjal on insenerid relvade disaini veelgi täiustanud ja see on andnud Vene sõjaväele "uue kvaliteedi".

Putin lisas, et Moskva püüab aidata konflikti lahendada, ja avaldas lootust, et Süüria valitsusvägede kasvanud võimusus lubab Venemaal oma osa järkjärgult kärpida.

"Peame tagama Venemaa julgeoleku Arktikas"

Venemaa kavatseb kaitsta oma ülemvõimu Arktika aladel, samuti tagada oma julgeolekut, arvestades USA sõjalise võimekuse suurenemist selles piirkonnas, rõhutas president.

"Tuleb tagada ülemvõim neil aladel," vastas Putin küsimusele Vene Arktika-poliitika kohta.

"Ärgem unustagem ka asja puht sõjalist külge: riigi kaitsevõimet selles erakordselt tähtsas piirkonnas," rõhutas Putin.

"Ma ei taha siin mingeid pingeid kruvida, kuid asjatundjad teavad, et USA tuumaallveelaevad asuvad Põhja-Norras. Raketid jõuavad sealt Moskvani veerandtunniga. Peame mõistma, mis seal toimub, nägema, mis seal toimub. Peame kaitsma end kohasel viisil," ütles president.

Putin süüdistas BBC-d Navalõi toetamises

Putin süüdistas BBC ajakirjaniku küsimusele vastates Briti ringhäälingut Vene opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi toetamises.

"Kui ma kuulsin, et te olete BBC-st, ei kahelnud ma hetkekski, et te esitate just selle küsimuse, sest see on mingis mõttes nende inimeste propaganda, keda te toetate," ütles Putin vastuseks küsimusele, kas ta näeb Navalnõis poliitilist võistlejat.

Putin pakkus FBI-st vallandatud Comeyle naljatades asüüli

Putin arutles neljapäeval ka USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori ametikohalt vallandatud James Comey käitumise üle, võrdles teda luureandmete lekitaja Edward Snowdeniga ja pakkus naljatamisi Venemaal asüüli.

Endine KGB ohvitser Putin ütles neljapäeval otse-eetris kodanike küsimustele vastates, et tema meelest on Comey kui julgeolekuametniku käitumine veider, sest FBI juht lekitas president Donald Trumpiga peetud vestluste üksikasjad meediassse.

"Ta ütles järsku, et salvestas vestluse presidendiga ja edastas selle siis sõbra kaudu meediale. See tundub imelik," ütles Putin.

"Kui julgeolekuteenistuse juht salvestab vestluse vägede ülemjuhatajaga ja saadab selle meediale..., siis mille poolest erineb FBI direktor härra Snowdenist?"

"Siis ta ei ole julgeolekuteenistuse juht, ta on inimõigusaktivist, kes kaitseb teatud positsiooni. Ja sel juhul, kui ta kohtu alla antakse, oleme me valmis talle Venemaal varjupaika pakkuma. Võtku see teadmiseks."

Putin andis Snowdenile asüüli, kui too pärast USA jälgimisprogrammide üksikasjade lekitamist teel Lõuna-Ameerikasse passi kehtetukstunnistamise tõttu Moskvasse lõksu jäi.

Comey juhtis FBI uurimist Trumpi kampaanianõunike suhetes Venemaaga, mis USA luureagentuuride arvates viis kokkumänguni Trumpile võidu toonud 2016. aasta presidendivalimistel.

Kui Trump Comey vallandas, lekitas too ajakirjandusse detaile kohtumistest presidendiga.

"Mul sündis teine tütrepoeg"

Vene president Vladimr Putin ütles, et sai hiljuti teist korda vanaisaks ja selgitas, et väldiks tütrepoegade kasvatamist "kuninglikku verd printsidena".

"Kõigist kuuldustest hoolimata elavad mu lapsed siin, Venemaal, Moskvas. Ja mul on ka lapselapsi... Mis puudutab tütrepoegi - keegi käib juba lasteaias. Mõistke, asi on selles, et ma väldiks tütrepoegade kasvatamist "kuninglikku verd printsidena", tahan, et neist saaks normaalsed inimesed," selgitas Putin.

Ta pihtis, et hiljuti sündis tal teine tütrepoeg ja tema tütred tegelevad teaduse ja haridusega, "ei roni kusagile, mingisse poliitikasse, elavad tavalist elu".

Presidendi sõnutsi vajavad ta tütrepojad selleks, et neist kasvaks normaalsed inimesed, "tavalist suhtlust lastekollektiivides".

"Peaks ma praegu nimetama nime ja vanuse, tuvastatakse nad kohe ja neid ei jäeta rahule. See rikub lapse arengu," ütles president.

Täismahus video vene keeles:

Täismahus video inglise keeles: