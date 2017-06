Pindi Kinnisvara on asunud uurima, missugused ärisuhted olid ettevõtte lõunaregiooni juhil Riho Lubil ja tema alluva rikkumise abil riigilt kinnistu ostnud Erki Mölderil, vahendasid ERR-i raadiouudised.

15. märtsil müüs EAS-i nõukogu esimehe Erki Mölderi juhitud ettevõte OÜ Ortodontiakeskus maha enda Tartus Kuperjanovi tänaval paiknevad tööruumid.

Kinnisvaraettevõtja Riho Lubi firma OÜ Vanajull maksis ruumide eest umbes 350 000 eurot ja plaanide järgi rajatakse sinna viis korterit.

Mölder räägib, et tegelikult soovis ruume osta teinegi ettevõtja, kes pakkus nende eest isegi pisut rohkem raha, kuid siiski müüdi hooneosa just Lubi ettevõttele, kuna Mölderi sõnul oli vaja kindlust, et samades ruumides ükski konkurent hambaarstikabinetti ei avaks.

"Kuivõrd teisel pakkujal oli tegelikult nii endal, kui perekondlikult tervishoiuteenuse pakkuja taust, siis puhtalt riskide maandamiseks me otsustasime müüa selle ettevõttele, kellel ei ole ühtegi tervishoiuteenuse tausta," märkis Mölder.

12 päeva varem vahendas just Pindi Kinnisvara tehingu, tänu millele Mölder ostis Riigi Kinnisvara AS-ilt (RKAS) Tartus asuvad endised põllumajandusameti ruumid.

Praegu uurib Pindi Kinnisvara seda, kui tugevad olid Erki Mölderi ja Riho Lubi ärisidemed, ütles Pindi Kinnisvara tegevjuht Elari Udam.

"Sellest konkreetsest juhtumist sain mina teada just ERR-i käest. See tuli sellise ebameeldiva üllatusena. Iseenesest, kui on sellised seostega tehingud - need üldiselt ei ole tolereeritud. Tegelikult on nulltolerants, kui on kahju tekitamine. Aga kindlasti me ei saa oma töötajatel ja lepingupartneritel keelata omada erinevaid suhteid kellegagi. Aga sellisel puhul tuleb need avalikult deklareerida ja taandada ennast hästi selgelt ja arusaadavalt," kinnitas Udam.

See, kas Riho Lubi oli teadlik, et talle alluv maakler RKAS-ile kuuluvat hoonet ainult Mölderile müüa pakkus, peaks reedeks lõppeva sisejuurdluse käigus selguma.

Erki Mölder ise tõdes, et oleks pidanud võimalikku huvide konflikti ennetama.

"Noh, võibolla oleks võinud võtta ühendust Pindi Kinnisvara juhatuse liikmetega ja küsida nende käest ka nõusolekut. Aga jah, tollel hetkel me seda ei teinud," nentis ta.