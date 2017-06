Somelar: RKAS sai võimalikust rikkumisest teada juba aprilli alguses

Urmas Somelar rääkis intervjuus ERR-i raadiouudistele, et sarnaseid rikkumisi on praeguseks tuvastatud kuus.

Millal sai RKAS teada, et Pindi Kinnisvara on rikkunud lepingut ning müünud Tartus Kooli tänaval asuva kinnistu Erki Mölderile nii, et ükski teine võimalik ostuhuviline sellest teada ei saanud?

Mõni aeg peale müüki hakkasid laekuma vihjed, et Pindi on müügi korraldanud suunatult ühele ostjale. Me asusime seda kontrollima ja kuu aega peale müügitehingut teatas Pindi Kinnisvara, et nad ei ole reklaami avaldanud.

Miks said teised ostuhuvilised sellest, et Pindi Kinnisvara on reegleid rikkunud, teada alles ajakirjanduse vahendusel?

RKAS-ile ei ole üheltki ostuhuviliselt laekunud ametlikku päringut või kirjalikku taotlust, et nad sooviksid asjadega olla kursis. Ja kuna see lepingu rikkumine viis meid järgneva uurimiseni, siis 3. aprillil oleks selle info edastamine avalikkusele pehmelt öeldes välja näinud veider.

Miks veider?

Kui keegi ei ole küsimust esitanud ja siis üks juriidiline isik teatab, et teine on lepingut rikkunud, siis ma usun, et avalik meedia oleks neid kuulutusi täis.

Sellele riigi varale siiski oli teisi ostuhuvilisi. Kuidas teised potentsiaalsed ostuhuvilised pidid teada saama, et nende õigusi on rikutud?

Teistel võis olla ootus, et nad saavad ka selles pakkumises osaleda. Ma täpsustaks siinkohal, et selle avaliku kuulutamise eesmärk ei ole informeerida, selle eesmärk on tagada, et objekt müüakse parima võimaliku hinnaga. See ei ole üks ja sama 100 protsenti. Jah, nad on väga sarnased, et mida rohkem huvilisi, seda õiglasem võiks lõpuks kujuneda hind.

Nagu ütlesite, uurimine läks edasi ning RKAS esitas Pindi Kinnisvarale omapoolse päringu 21 objekti kohta, kus te nägite, et sarnaselt Kooli tänava kinnistuga ei ole reklaami tehtud. Mitmest sarnasest lepingurikkumisest on Pindi Kinnisvara RKAS-ile tänaseks teada andnud?

Kokku on meil tuvastatud kuus objekti, kus Pindi Kinnisvara ei ole nõutud avalikku informatsiooni veebis üleval hoidnud. Selle info me saime alles paari päeva eest. Me oleme ise veel läbi töötamas neid põhjendusi.

Kas RKAS-il on plaan ka avalikustada, missugused objektid need olid, et ilmneks, kas ka neil oli teisi võimalikke ostuhuvilisi?

Esimese hooga me tahaks siiski töötada saadud informatsiooni ise läbi ja hinnata, kas see oli õigustatud või ei olnud õigustatud. Üürnikega korterite puhul on ka seadusejärgselt eelisseisus üürnik. Ma ei saa välistada, et seal polnud ühtegi objekti, kus oli üürniku õigus.

Mis on RKAS-i edasine plaan Kooli 13 kinnistuga?

Homme (reedel) koguneb juhtkond, et arutada. Erki Mölder on esitanud ettepaneku tehing tagasi pöörata. Mulle teadaolevalt on meile laekunud ka Pindi Kinnisvara ettepanek, mismoodi nemad näevad tehingu tagasipööramist. Ja seejärel ei ole ju mingit muud varianti, kui see objekt läheb avalikule enampakkumisele.

Aga mis plaan on ülejäänud kinnistutega?

Kui seal on analoogsed rikkumised, siis loomulikult me peame ükshaaval ühendust võtma nende objektide omandajatega. Kontrollima ka nende käest üle need asjaolud, miks ja kuidas sai võimalikuks, et antud müügist teadsid ainult nemad. Ja mis nende hinnang tekkinud situatsioonile on. Ja püüame siis leida sellise lahenduse, mis tagab, et kõik, kes oleksid soovinud veel seda osta, saavad oma huvi üles näidata.