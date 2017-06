Statistikaameti nimede statistika rakendusest saab levinumate eesnimede kõrval leida ka levinumad perekonnanimed. Rahvastikuregistri tänavuse 1. jaanuari seisuga esineb Eestis kõige rohkem perekonnanime Tamm kandijaid, keda on rahvastikus ligi 5300.

Levinumate perekonnanimede hulgas on erinevates kirjaviisides puid, loomi, maastikuvorme, metsaliike ja ameteid. Perekonnanimed, mille kandjaid on rahvastikus 2000 kuni 3000, on leviku järjekorralt järgmised: Kask, Ivanova, Ivanov, Kukk, Ilves, Rebane ja Pärn.

Oma perekonnanime levikut ja populaarsust saab vaadata statistikaameti kodulehelt