Helsingisse tuleb sügisest kiirtoidukett Taco Bell

Esimene Taco Belli restoran avab sügisel uksed Helsingi kesklinnas, kuid aasta lõpuks on plaanis avada veel kaks restorani, millest üks peaks tulema Espoosse. Kolme aastaga plaanitakse Soomes avada 10 restorani.

Täpseid asukohti ei ole veel teada, kuna läbirääkimised asukohtade üle alles käivad.

"Taco Bell on suur ja tuntud kaubamärk. Soomes on aga selle profiiliga kiirtoidukett puudu ja on selge nõudlus millegi sarnase järele," ütles Resteli tegevjuht Mikael Backman.

Hektel tegeleb ettevõte töötajate palkamisega ning plaanib palgata 300 uut töötajat.