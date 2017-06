Saue abivallavanem Kalle Pungas ütles ERRile, et päris pilvelõhkujaks ei saa 15 000 ruutmeetri suuruse Urdametsa kinnistu detailplaneeringus lubatud hoonet nimetada.

"Ehitusõiguse maht on piisavalt suur ehk maksimaalne kõrgus on määratud ära lennukitele ohutu kõrguse tsooniga, see on siis 45 meetrit. Üle selle peab hoonetele taotlema eraldi loa lennuametilt," selgitas ta.

Vald peab seesugust hoonet krundile sobivaks, kuna see asub Pärnu maanteel - Via Baltical ja pealinna sissesõidul, kus on arenev äripiirkond.

"Miks siis mitte selline maamärgi moodi hoone, et natuke välja paistaks ja ilus oleks," lausus Pungas.

Võimalike investoritega läbirääkimisteni ei ole veel jõutud, sest detailplaneering läheb alles kehtestamisele, kuid abivallavanema sõnul hakatakse asjaga tõsisemalt tegelema pärast juulikuist puhkuste aja lõppu. Millal aga reaalselt kopp maasse lüüakse, sõltub majanduslikest teguritest.

"Valla kui maaomaniku poolt on valmisolek olemas. Kui ehitusõigus on määratud, siis meie tahaks, et see võimalikult kiiresti juhtuks," tõdes Pungas. "Eks me läbirääkimiste ja investori-ostja otsimise käigus saame ise ka teada, milline see nõudlus olla võiks ja kas oleks huvitatud investorid".

Ta tõi välja, et detailplaneeringuala kõrval on niinimetatud Tallinn Gate'i arendusala, mis pole veel ehituseni jõudnud, kuid infrastruktuuri ehitusload on neil olemas ja rentnike otsimine pooleli.

"Näha looduses ei ole mingeid ehitusi, aga valmisolek on ka naabritel olemas. Samuti kõrvalkrunt - Leevikese kinnistu - sealgi on kehtestatud detailplaneering ärihoonele. Nemad ka ei ole veel ehitama hakanud, aga ju nad ka tegelevad asjaga," loetles Pungas ja märkis, et potentsiaal on olemas.

Kogu valla üldplaneeringu järgi ärimaaks ette nähtud piirkonda, kuhu raudtee pool on võimalik ka tootmisüksusi teha, on abivallavanema kinnitusel nüüd ehitusõigused sisuliselt jagatud ja küsimus ongi vaid selles, millal on investorid huvitatud tulema ja ehitama hakkama. Arengut soosib ka maanteeameti tellimusel projekteeritav ühendustee Saue linnast TOPi sõlme ringliiklusele.

"Seega erinevad osapooled tegutsevad, maanteeamet vaatab transpordivõimalusi, vald ja erainvestorid on ehitusõiguse ja infraga tegelenud. Ise arvan küll, et lähiaastal peaks seal minema lahti ehitamiseks," sõnas Pungas.