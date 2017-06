Video | Eduka pere idüll Hiiumaal – Eesti promoklipp eesistumise eel

Videoklipis astuvad üles kõrgtehnoloogilisi sõidukite jälgimissüsteeme pakkuva ettevõtte Navirec omanikud Reino Halla ja tema abikaasa Kristina.

"Minu nimi on Kristina. Mina, minu abikaasa Reino ja mu tütar oleme eestlased," alustab Kristina.

"Minu nimi on Reino ja ma olen eestlane. Me, eestlased, oleme tuntud oma visaduse ja töökuse poolest. Seetõttu kipuvad me elud olema kiire tempoga ja pidevas liikumises. Aga mis meid tõeliselt iseloomustab, on vabadus. Vabadus valida oma tee, ajada äri kõikjal ja igal ajal. Olla vaimult ja hingelt vaba," jätkab Reino.

Kristina ütleb videos, et tema jaoks on kõige tähtsam perekond - tütar kui elu elu suurim kink ja mees kui parim sõber. Just pere on tema jaoks tuleviku võti.

Videos räägib perekond, kuidas nad saavad oma äri juhtida looduskaunist Hiiumaa kodust, sest Eestis on võimalik veebis turvaliselt äri juhtida ja ametitega asju ajada.

Pereisa Reino rõhutab, et Eesti on turvaline maa - perfektne koht aktiivsetele inimestele.

Kiire internet mitte ainult ei hõlbusta tööd, vaid toob ka vanavanemad lähemale, selgitavad Reino ja Kristina videos, kui näitavad tütrele tema vanavanemat nutitelefoni ekraanilt.

Mida Eesti suudab nende arvates pakkuda ülejäänud Euroopale, vaata videost: