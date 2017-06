Ajalehed: Mueller uurib ka seda, kas Trump võis takistada õigusemõistmist

Ajalehed Washington Post (WP) ja New York Times (NYT) kirjutavad oma allikatele viidates, et Venemaa sekkumist USA valimistesse puudutavat juurdlust juhtiv eriprokurör Robert Mueller on asunud uurima ka seda, kas president Donald Trump takistas Vene-juurdlust ja õigusemõistmist, kui vallandas Föderaalse Juurdlusbüroo direktori James Comey.

Kui Muelleri juurdlus puudutas esialgu Venemaa sekkumist eelmise aasta presidendivalimistesse ja seda, kas selles küsimuses tegid Venemaaga koostööd ka Trumpi meeskonna liikmed, siis nüüd väidavad Washington Post ja New York Times, et juurdlus puudutab ka presidenti ennast ning et see teema võeti tähelepanu alla kohe pärast seda, kui Trump FBI juhi mai alguses vallandas, vahendasid Politico ja Fox News.

Ajalehtede kinnitusel kavatsevad Muelleri juurdlust läbi viivad ametnikud küsitleda selles küsimuses endisi ja praegusi luure- ning julgeolekuametnikke, sealhulgas luuredirektor (DNI) Dan Coatsi, riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) direktorit Mike Rogersit ning viimase endist asetäitjat Richard Ledgetti. Küsitlemised võivad kusjuures toimuda juba käesoleval nädalal.

Näiteks on meedias väidetud, et Trump avaldas soovi, et Coats ja Rogers aitaksid tollast FBI juhti Comey't veenda Venemaad puudutava juurdluse fookust muutma. Coats ja Rogers ei soovinud eelmisel nädalal seda teemat puudutavatele küsimustele senati luurekomitee ees avalikult ja põhjalikumalt vastuseid anda.

Muelleri meeskonna pressiesindaja Peter Carr ei soovinud ajalehtede väiteid kommenteerida. NSA aga teatas, et nende kommentaar piirdub kinnitusega, et eriprokuröriga tehakse täielikku koostööd.

Teisipäeval kohtus Mueller senati luurekomitee liikmetega kinnisel istungil. Kohtumisel viibinud allika kohaselt Trumpi uurimise alla võtmine sellel koosolekul teemana ei tõstatunud, vahendas Politico.

Osa eksperte on siiski veendunud, et Muelleri meeskonna soov kõrgete luureametnikega kõikidel teemadel rääkida pole iseenesest erandlik ning olevat igati loogiline, et kõigile võimalikele küsimustele vastuseid otsitakse.

Nädala alguses levis USA meedias aga uudis ning Trumpi pikaaegse sõbra väide, mille kohaselt kaaluvat USA president ka võimalust eriprokurör Mueller vallandada. New York Timesi andmetel aga olid Trumpi nõunikud suutnud president veenda, et see poleks praegust olukorda arvestades hea samm.

Trumpi advokaat Marc Kasowitz andis ajalehtede uudiste kohta kommentaari, milles mõistis hukka järjekordse "andestamatu ja ebaseadusliku" andmelekke. Uudise peamist väidet - ehk Trumpi enda sattumist juurdluse jaoks huvi pakkuvate isikute hulka - ta samas ei eitanud.