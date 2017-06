Video: Austraalia peaminister tegi kinnisel galal järele Trumpi kõneviisi

Parlamendi poolt korraldatud galaõhtule kutsutakse suur hulk ajakirjanikke, kuid tegu on kinnise üritusega ning tava kohaselt seal räägitust mingeid uudiseid teha ei tohi. Turnbulli kõne nutitelefoniga tehtud salvestus hakkas aga levima ning selle avaldas ajakirjanik Laurie Oakes, kes galaõhtul pole oma põhimõtete tõttu kunagi käinud, sest talle on vastumeelne selle üritusega kaasnev nn off-the record-poliitika, vahendas Politico.

Oma kõnes kirjeldas peaminister Turnbull seda, kuidas ta maikuus Trumpiga kohtus. "See oli ilus. See oli kõige ilusam rahusta-mind-maha hetk eales," ütles ta Trumpi häält järele aimates.

"Donald ja mina, me oleme võitmas ja me oleme võitmas arvamusküsitlustes. Me võidame niivõrd palju, me võidame, me võidame nii nagu me pole eales varem võitnud," sõnas ta samal toonil jätkates.

Kokku kestis Turnbulli esitatud paroodiahetk rohkem kui minuti.

Turnbulli ja Trumpi suhted on olnud keerulised.

Veebruaris oli nende esimene telefonikõne allikate sõnul väga pingeline ja seda peamiselt president Barack Obama ajal sõlmitud leppe pärast, mille raames oli USA lubanud enda juurde ümber asustada osa Austraaliasse pürginud põgenikest. Väidetavalt oli Trump Turnbulli peale häält tõstnud ning teatanud, et tegu "ajaloo halvima diiliga".

Maikuus, kui nad esimest korda päriselt kohtusid, oli aga läbisaamine parem - vähemalt avalikult oldi väga sõbralikud - ning Trump kiitis kahe riigi vahel kaua kestnud tugevat liitlassuhet.