Põlissoomlaste parteist lahkulöönud saadikurühma Uus Alternatiiv liikmeid on ähvardatud vägivallaga, sealhulgas on nad saanud ka tapmisähvardusi, teatavad internetiportaal Demokraatti ja Soome rahvusringhääling YLE. Saadikuterühma esimehe Simon Elo sõnul on asi tõsine, ehkki ta ei tea, kas rühma liikmed on abi saamiseks politsei poole pöördunud. Arni Alandi kommentaar