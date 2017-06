Nordica ei pea Air Balticu lendude samale ajale sättimist probleemiks

Viimasel ajal Vilniusest Tallinnasse reisinud inimesed on märganud, et õhtuti väljub Nordica ja Air Balticu reis Eesti suunas samaaegselt - kell 19.35. Erinevus on lennu kestuses, mis Nordical on üks tund, Air Balticul aga üks tund ja 20 minutit.

Toomas Uibo ütles ERRile, et konkurents toimub igal pool ja selles ei ole midagi halba.

"Kõik ju lendavad täpselt nii nagu tahavad. Air Balticul on oma strateegia ja meil oma," nentis ta.

Uibo ei teadnud täpselt, kas Nordical on Air Balticuga üheaegseid lende veelgi, kuid ta märkis, et reisijad peaksid sellisest olukorrast ainult võitma. Seda on näha liinidel, kus teiste lennufirmadega konkurentsi pole - seal on hinnad tema sõnul hoopis teistsugused.

Küsimusele, kas Nordica konkurendi sellist strateegiat pahatahtlikuks ei pea, vastas Uibo, et kõik sõltub asjaoludest. "Igal ettevõttel on õigus oma strateegiale. Me võime seda tahta või mitte tahta, see ei ole meie teha," lausus ta.

Nordica ise ei ole müügijuhile teadolevalt sellist konkurentsivõtet, et spetsiaalselt lennuajad mõne teise firmaga samaks sättida, kasutanud.