Natsiliikumise osavõtt Rootsi arvamusfestivalist tõi kaasa skandaali

Rootsis on puhkenud skandaal seoses sellega, et juulis Gotlandi saarel Visby linnas toimuva iga-aastase Almedaleni arvamusfestivali juures paneb oma telgi üles ka avalikult natsionaalsotsialismi toetav Põhjamaade Vastupanuliikumine (PVL).

PVL sai loa koguneda avalikul kõnepidamisealal arvamusfestivali ajal ning rentida endale seal ka telk, kuid ametlikus festivaliprogrammis neid ei ole, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat.

Tegemist on esimese korraga, kui PVL on kohal kogu Rootsi poliitilist eliiti ja arvamusliidreid kokku tooval üritusel. Varem on Almedaleni üritusel nähtud praeguseks tegevuse lõpetanud erakonda Svenskarnas parti, kuid seda ei peetud kaugeltki nii äärmuslikuks kui PVL-i.

PVL on avalikult natsionaalsotsialistlik liikumine ning paljudel selle liikmetel on kuritegelik taust. Rootsi kaitsepolitsei (Säpo) hinnangul on PVL-i eesmärgiks saavutada revolutsiooni abil totalitaarne riik.

Rootsi avalikkuses on nüüd alanud arutelu selle üle, kas ja millisel määral tuleks Almedaleni üritust uute osalejate tõttu boikoteerida. Osa peab boikoteerimist õigeks sammuks, näiteks mõned feministe ja geisid ühendavad organisatsioonid on öelnud, et nende turvalisus on PVL-i osalemise tõttu kahanenud. Teised aga rõhutavad, et boikott annab natsiliikumisele vaid rohkem tähelepanu ja meediaruumi.

Korraldajate ja politsei sõnul on sõnavabadust puudutavate seadusesätete alusel võimatu takistada PVL-i kohale saabumist ja kõnelemist. Telgi jaoks maatüki üürimine olevat aga juhtunud seetõttu, et "taotlusi vastu võtnud inimene ei saanud aru, et tegu on rassistliku organisatsiooniga". Nüüd keskenduvad korraldajad pigem sellele, kuidas takistada analoogse olukorra tekkimist järgmisel aastal.

Korraldajate seas poliitilisi parteisid esindav sotsiaaldemokraat Leif Dahlby pidas ebameeldivaks asjaolu, et ebademokraatlikul organisatsioonil on võimalus kohal viibida. Samas mingitesse boikottidesse ta ei usu. "Minu arvates oleks kahetsusväärne, kui jäetakse kohale tulemata ega võeta diskussioonist osa."