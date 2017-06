Politico: kõik rändlustasud neljapäeval siiski ei kao

"15. juunist alates saavad Euroopa Liidus reisivad kodanikud helistada, saata sõnumeid ja ühendada oma mobiilsideseadmeid andmevõrku samasuguse tasu eest, nagu nad maksavad koduriigis. Rändlustasude kaotamine on Euroopa Liidu üks suuremaid ja käegakatsutavamaid kordaminekuid," teatas Euroopa Komisjon kolmapäeval.

Politico kirjutab, et reaalsuses aga maksab osa tarbijaid rändlustasusid mingil määral edasi ning samuti on mõnel tarbijal rändlusteenuseid kasutada väiksemal määral kui Komisjon algselt ette nägi.

Põhjuseks on see, et kümned teenusepakkujad on esitanud taotlusi erandite kohaldamiseks ning nende heakskiidu korral õnnestub neil - vähemalt ajutiselt - rändlustasu edasi küsida. Lisaks on mõni riik, näiteks Poola, keeldunud uusi reegleid rakendamast. Ning mõned ettevõtted on ähvardanud üldse rändlusteenustest loobuda ja keskenduda ainult siseriiklikule turule.

Euroopa Komisjon on käesoleval nädalal üritanud erandite teemat mitteolulisena näidata ja rõhutada, et suurem osa teenusepakkujatest on uusi reegleid rakendamas, nendib väljaanne.

Komisjoni teatel on tuhandetest ettevõtetest taotlenud erandeid vaid 36 telekomifirmat ning nad loodavad, et vastutavad instantsid liikmesriikides aitavad kaasa sellele, et üsna varsti tegutsevad kõik ettevõtted uute reeglite kohaselt.