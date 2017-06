Hiina lasteaiaplahvatuses hukkus seitse, sai kannatada 59 inimest

Kesktelevisiooni andmetel hukkus kaks inimest plahvatuses ja veel viis surid haavadesse haiglas. Üheksa kannatanut on raskes seisundis.

Hiina veebiväljaannetes avaldatud fotodel on näha murul lebavaid ja istuvaid naisi ja lapsi.

Jiangsu provintsi Fengxiani maakonna politseiametnik ütles AFP-le, et plahvatuse asjaolusid uuritakse.

Plahvatus kärgatas lasteaia väravas ajal, mil lapsed olid hakanud koju minema, vahendas uudisteagentuur Xinhua Xuzhou linna päästeteenistuse teadet.

